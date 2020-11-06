Prefeitura de João Neiva retoma concurso público com 107 vagas

A Prefeitura de João Neiva retomou nesta sexta-feira (6) o concurso público para cargos de níveis médio e técnico. A oferta é de 107 vagas para o setor administrativo municipal, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e Instituto de Previdência da prefeitura (IPASJON).
O processo seletivo estava suspenso desde março por conta da pandemia do novo coronavírus. As provas seriam aplicadas no dia 29 de março. Com a retomada, os exames foram remarcados para o dia 6 de dezembro.
O candidato que não quiser continuar na disputa pode pedir a devolução da taxa de inscrição no valor de R$ 70. A solicitação deve ser feita das 9 horas do dia 10 até as 16h59 do dia 11 de novembro, exclusivamente na Central do Candidato, disponível no site da Fundação São João Batista.
Para fazer o pedido, é necessário informar os dados bancários (banco, agência e número da conta). O candidato que solicitar devolução do valor da inscrição será automaticamente excluído do certame.