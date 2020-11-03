Idaf abre seleção para contratar profissionais de nível médio

Sede administrativa do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) no Centro de Vitória Crédito: Idaf/Divulgação

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo ( Idaf ) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar assistente de suporte em desenvolvimento agropecuário. A seleção vai preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da autarquia.

Para participar da seleção, o candidato precisa ter o nível médio completo. O salário é de R$ 1.889,72, para carga horária de 40 horas semanais. Os selecionados recebem ainda R$ 300 de auxílio-alimentação. Os contratos serão temporários e os profissionais vão atuar em um das unidades administrativas do Idaf.

As inscrições poderão ser feiras no site www.selecao.es.gov.br , das 10 horas do dia 5 de novembro até as 17 horas de 12 de novembro de 2020. Só será aceita uma inscrição por CPF.

O processo seletivo simplificado contará com as seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização de contrato. Serão consideradas para fins de pontuação: experiência profissional, experiência de estágio e qualificação profissional.

A seleção terão a validade de 12 meses, contado da data da publicação, podendo sua vigência ser prorrogada, por igual período.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

O assistente de suporte em desenvolvimento agropecuário tem como atribuições: