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Temporários

Idaf abre seleção para contratar profissionais de nível médio

Salário é de R$ 1.889,72 mais R$ 300 de auxílio-alimentação; interessados poderão se inscrever no período de 5 a 12 de novembro

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 12:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 12:04
sede administrativa do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) passa a funcionar no Centro de Vitória,
Sede administrativa do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) no Centro de Vitória Crédito: Idaf/Divulgação
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar assistente de suporte em desenvolvimento agropecuário. A seleção vai preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da autarquia.
Para participar da seleção, o candidato precisa ter o nível médio completo. O salário é de R$ 1.889,72, para carga horária de 40 horas semanais. Os selecionados recebem ainda R$ 300 de auxílio-alimentação. Os contratos serão temporários e  os profissionais vão atuar em um das unidades administrativas do Idaf. 
As inscrições poderão ser feiras no site www.selecao.es.gov.br, das 10 horas do dia 5 de novembro até as 17 horas de 12 de novembro de 2020. Só será aceita uma inscrição por CPF.
O processo seletivo simplificado contará com as seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização de contrato. Serão consideradas para fins de pontuação: experiência profissional, experiência de estágio e qualificação profissional.
A seleção terão a validade de 12 meses, contado da data da publicação, podendo sua vigência ser prorrogada, por igual período.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

O assistente de suporte em desenvolvimento agropecuário tem como atribuições:
  • Executar atividades de apoio nas áreas administrativas, financeiras e contábeis; 
  • Receber, despachar e controlar trâmites de documentos e processos, inclusive apoiar na expedição de documentos sob supervisão;
  • Atender e prestar orientação ao público; 
  • Operar sistemas de informação institucional; 
  • Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as normas das leis de trânsito, para fins de desempenho de suas atividades; 
  • Execução de atividades correlatas, conforme a área de atuação, inclusive nas demais unidades do Idaf.

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