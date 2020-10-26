Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • PM do ES abre seleção para contratar temporários com ensino superior
Cadastro de reserva

PM do ES abre seleção para contratar temporários com ensino superior

Salário para cargos na área da saúde e nutrição pode chegar a R$ 4.599,13, para 40 horas semanais. Veja como se inscrever

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 12:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 12:01
Quartel da Policia Militar do ES
Profissionais serão selecionados para atuar na área da Saúde da corporação Crédito: Carlos Alberto Silva
A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por meio da diretoria de saúde, vai contratar profissionais de nível superior para trabalhar com contrato temporário. As oportunidades são  para formação de cadastro de reserva para os cargos de farmacêutico e nutricionista e o salário pode chegar a R$ 4.599,13, para 40 horas semanais.
Além da graduação, os candidatos deverão comprovar experiência de 12 meses no cargo.  A seleção contará com três etapas: inscrição e classificação, comprovação de requisitos e formalização do contrato.
As inscrições podem ser feitas, no site www.selecao.es.gov.br, a partir das 10h do dia 28 de outubro até as 16h59 de 6 de novembro de 2020. Somente será aceita uma inscrição por CPF.
De acordo com o edital, a seleção terá a validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração.

CONFIRA OS CARGOS

  • Farmacêutico I
  • Requisitos de Ingresso: Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Farmácia fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe. Comprovar experiência mínima de 12 meses no cargo na área de Programa de Aquisição e Controle e ou Dispensação de Medicamentos e/ou produtos para saúde, devidamente comprovado nos termos deste edital.
  • Remuneração: R$ 4.599,13
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Lotação: Diretoria de Saúde/PMES
  • Nutricionista
  • Requisitos de Ingresso: Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Nutrição de acordo com a resolução CNE/CES nº 5, de 7.11.2001, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe. Comprovar experiência profissional mínima de 12 meses no cargo na área de Nutrição Clínica Hospitalar e Ambulatorial devidamente comprovada nos termos deste edital.
  • Remuneração:  R$ 4.599,13
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Lotação: Diretoria de Saúde/PMES
  • Farmacêutico II
  • Requisitos de Ingresso: Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Farmácia e Bioquímica ou curso de farmácia graduado de acordo com a resolução CNE/CE 02 de fevereiro de 2002, fornecida por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe. Comprovar experiência mínima de 12 meses no cargo em Laboratórios de Análises Clínicas, devidamente comprovado nos termos deste edital.
  • Remuneração: R$ 4.599,13 
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Lotação: Diretoria de Saúde/PMES

Veja Também

Governo do ES vai abrir cinco concursos públicos em 2021

Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 10.039

Concurso da PM: 1ª turma com 325 soldados começa curso em novembro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas surpreendentes com leguminosas para o dia a dia
Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados