PM do ES abre seleção para contratar temporários com ensino superior

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por meio da diretoria de saúde, vai contratar profissionais de nível superior para trabalhar com contrato temporário. As oportunidades são para formação de cadastro de reserva para os cargos de farmacêutico e nutricionista e o salário pode chegar a R$ 4.599,13, para 40 horas semanais.
Além da graduação, os candidatos deverão comprovar experiência de 12 meses no cargo. A seleção contará com três etapas: inscrição e classificação, comprovação de requisitos e formalização do contrato.
As inscrições podem ser feitas, no site www.selecao.es.gov.br, a partir das 10h do dia 28 de outubro até as 16h59 de 6 de novembro de 2020. Somente será aceita uma inscrição por CPF.
De acordo com o edital, a seleção terá a validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração.
CONFIRA OS CARGOS
- Farmacêutico I
- Requisitos de Ingresso: Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Farmácia fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe. Comprovar experiência mínima de 12 meses no cargo na área de Programa de Aquisição e Controle e ou Dispensação de Medicamentos e/ou produtos para saúde, devidamente comprovado nos termos deste edital.
- Remuneração: R$ 4.599,13
- Carga horária: 40 horas semanais
- Lotação: Diretoria de Saúde/PMES
- Nutricionista
- Requisitos de Ingresso: Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Nutrição de acordo com a resolução CNE/CES nº 5, de 7.11.2001, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe. Comprovar experiência profissional mínima de 12 meses no cargo na área de Nutrição Clínica Hospitalar e Ambulatorial devidamente comprovada nos termos deste edital.
- Remuneração: R$ 4.599,13
- Carga horária: 40 horas semanais
- Lotação: Diretoria de Saúde/PMES
- Farmacêutico II
- Requisitos de Ingresso: Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Farmácia e Bioquímica ou curso de farmácia graduado de acordo com a resolução CNE/CE 02 de fevereiro de 2002, fornecida por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe. Comprovar experiência mínima de 12 meses no cargo em Laboratórios de Análises Clínicas, devidamente comprovado nos termos deste edital.
- Remuneração: R$ 4.599,13
- Carga horária: 40 horas semanais
- Lotação: Diretoria de Saúde/PMES