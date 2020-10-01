Palácio Anchieta, sede do governo do Estado ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Governo do ES vai abrir cinco concursos públicos em 2021

As contratações estão previstas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2021, que foi encaminhado, nesta terça-feira (29), pelo governo do Estado para apreciação e votação da Assembleia Legislativa (Ales)

De acordo com o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, caberá a cada órgão definir prazos e quantitativo de vagas para cada um desses concursos.

O governo explicou que, embora as despesas para realização das seleções estejam previstas na peça orçamentária, cabe a cada órgão definir a demanda de contratações e o momento propício para a realização das seleções, levando também em consideração o cenário fiscal.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP), a Lei Orçamentária Anual (LOA) é um instrumento de planejamento de curto prazo, que prevê as receitas e despesas e os investimentos do Estado para o próximo ano. É compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e tem o objetivo de demonstrar todos os recursos que serão arrecadados (receita), assim como todos os valores a serem gastos (despesas) em um determinado exercício financeiro.

Com isso, é possível prever os investimentos que o Estado poderá fazer como na construção, reforma e ampliação de hospitais, escolas e rodovias, além da possibilidade de abrir concursos públicos.

Para o exercício de 2021, a proposta prevê um orçamento de aproximadamente R$ 18,9 bilhões, sendo 4,29% menor em relação ao que foi previsto para este ano. O documento precisa ser aprovado pelos parlamentares até dezembro.

SOBRE OS CONCURSOS

O concurso da Sefaz vai oferecer 50 vagas para o cargo de auditor da receita estadual. O cargo é destinado a candidatos de nível superior, com remuneração de R$ 12.492. A seleção já foi autorizada pelo governador Renato Casagrande (PSB) e o edital está previsto para ser publicado no primeiro semestre de 2021.

A Sejus informou que a elaboração do concurso está em andamento e que ainda não há definição sobre o total de vagas, os cargos e os salários.

Já a Sedu apenas disse o concurso está em fase de mapeamento. O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) informou que ainda está em fase de definição de cargos, vagas e datas de realização do certame.

A Polícia Civil informou que a elaboração do certame está em andamento e que ainda está definido o quantitativo de vagas, cargos e salários. A previsão é que o certame seja realizado somente em 2021.

LEI FEDERAL PROÍBE CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS

A ajuda financeira do governo federal a Estados e municípios durante a pandemia do coronavírus , sancionada em maio pelo presidente Jair Bolsonaro , tem como exigência evitar os gastos com pessoal. Isso quer dizer que os entes federativos não poderão criar novos cargos e ampliar vagas em concursos públicos até 31 de dezembro de 2021.