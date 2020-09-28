Cesan suspende concurso com salário de até R$ 2,6 mil para rever vagas

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Cesan em Vitória Crédito: Divulgação/Cesan

O concurso público da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) teve o andamento paralisado pela empresa. O processo seletivo, que iria abrir 125 vagas com salário de até R$ 2.680, foi suspenso temporariamente pela companhia, conforme divulgou a empresa na noite desta segunda-feira (28).

Em nota, a Cesan apenas informou que "está sendo revisada a necessidade de contratação dos cargos previstos para este concurso". A seleção, com vagas de nível médio e técnico, já tem banca de organização contratada, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib).

A previsão do instituto, como a A Gazeta havia noticiado na tarde desta segunda-feira , era de que o edital fosse publicado no dia 6 de novembro e que as inscrições aconteceriam entre 9 de novembro e 14 de dezembro.

Se nada mudar após a revisão da Cesan, haverá oportunidades para o cargo de assistente de saneamento e gestão, que tem salário inicial que varia de R$ 1.825 a R$ 2.680; e chances para operador de saneamento, com remuneração de R$ 1.825, e técnico de saneamento e gestão, com salário de R$ 2.608. A carga horária para todas as funções será de 44 horas semanais.

Além do salário, os funcionários da Cesan recebem vale-alimentação no valor mensal de R$ 1.200 e a opção de aderir a plano de saúde e previdência privada, estes dois últimos com participação financeira do funcionário.

O último concurso da Cesan foi realizado em 2018 e ofereceu seis vagas para cargos de nível médio/técnico nas áreas de operador de saneamento e técnico de saneamento e gestão.