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Seleção

Cesan suspende concurso com salário de até R$ 2,6 mil para rever vagas

Companhia de saneamento paralisou o processo de seleção que teria edital de abertura de inscrições divulgado em novembro

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 19:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 19:49
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Cesan em Vitória
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Cesan em Vitória Crédito: Divulgação/Cesan
O concurso público da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) teve o andamento paralisado pela empresa. O processo seletivo, que iria abrir 125 vagas com salário de até R$ 2.680, foi suspenso temporariamente pela companhia, conforme divulgou a empresa na noite desta segunda-feira (28).
Em nota, a Cesan apenas informou que "está sendo revisada a necessidade de contratação dos cargos previstos para este concurso". A seleção, com vagas de nível médio e técnico, já tem banca de organização contratada, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib).
A previsão do instituto, como a A Gazeta havia noticiado na tarde desta segunda-feira, era de que o edital fosse publicado no dia 6 de novembro e que as inscrições aconteceriam entre 9 de novembro e 14 de dezembro. 
Se nada mudar após a revisão da Cesan, haverá oportunidades para o cargo de assistente de saneamento e gestão, que tem salário inicial que varia de R$ 1.825 a R$ 2.680; e chances para operador de saneamento, com remuneração de R$ 1.825, e técnico de saneamento e gestão, com salário de R$ 2.608. A carga horária para todas as funções será de 44 horas semanais.

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Além do salário, os funcionários da Cesan recebem vale-alimentação no valor mensal de R$ 1.200 e a opção de aderir a plano de saúde e previdência privada, estes dois últimos com participação financeira do funcionário.
O último concurso da Cesan foi realizado em 2018 e ofereceu seis vagas para cargos de nível médio/técnico nas áreas de operador de saneamento e técnico de saneamento e gestão. 
A Cesan é uma empresa de economia mista que tem o governo do Estado do Espírito Santo como acionista majoritário. Ela é responsável pelo abastecimento de água e por serviços de saneamento básico em 52 dos 78 municípios capixabas.

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