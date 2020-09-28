Guarapari contrata temporários com salário de até R$ 8 mil

Prefeitura de Guarapari vai contratar profissionais temporários Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Guarapari

Prefeitura de Guarapari está com inscrições abertas para dois processos seletivos para para a contratação de profissionais temporários. As vagas são para cargos de todos os níveis de escolaridade e a remuneração pode chegar a R$ 8 mil. A seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação de títulos.

Em um dos editais, a oferta é de 17 vagas, distribuídas pelos cargos de coordenador (2), assistente social (2), cuidador (10) e auxiliar de serviços gerais (3). Os selecionados vão atuar na Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac). A carga horária será de 40 horas semanais ou em regime de escala, diurno e noturno, em plantões de 12h/36h. Já a remuneração será de R$ 1.045 a R$ 2.157.

Os interessados podem se inscrever nos dias 1º e 2 de outubro, na sede da Setac, que fica na Rua Marcílio Dias, nº 399, edifício Rei dos Reis. O atendimento ocorre das 9h às 11h e das 13h às 17.

MÉDICOS

Outra seleção aberta no município é para a contratação de médicos. São nove vagas no total, além da formação de cadastro reserva, disponíveis no cargo de médico clínico geral. Os profissionais contratados deverão desempenhar atividades em carga horária de 24 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 8 mil.