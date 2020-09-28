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Todos os níveis de escolaridade

Guarapari contrata temporários com salário de até R$ 8 mil

Oportunidades são para os cargos de médico,  coordenador, assistente social, cuidador e auxiliar de serviços gerais; veja como se inscrever

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 16:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 16:31
Prefeitura de Guarapari
Prefeitura de Guarapari vai contratar profissionais temporários Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Guarapari
A Prefeitura de Guarapari está com inscrições abertas para dois processos seletivos para para a contratação de profissionais temporários. As vagas são para cargos de todos os níveis de escolaridade e a remuneração pode chegar a R$ 8 mil. A seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação de títulos. 
Em um dos editais, a oferta é de 17 vagas, distribuídas pelos cargos de coordenador (2), assistente social (2), cuidador (10) e auxiliar de serviços gerais (3). Os selecionados vão atuar na Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac). A carga horária será de 40 horas semanais ou em regime de escala, diurno e noturno, em plantões de 12h/36h. Já a remuneração será de R$ 1.045 a R$ 2.157.
Os interessados podem se inscrever nos dias 1º e 2 de outubro, na sede da Setac, que fica na Rua Marcílio Dias, nº 399, edifício Rei dos Reis. O atendimento ocorre das 9h às 11h e das 13h às 17.

MÉDICOS

Outra seleção aberta no município é para a contratação de médicos. São nove vagas no total, além da formação de cadastro reserva, disponíveis no cargo de médico clínico geral. Os profissionais contratados deverão desempenhar atividades em carga horária de 24 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 8 mil.
As inscrições seguem até 2 de outubro, na sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Muquiçaba, no horário das 9h às 11h e das 13h às 17h.

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