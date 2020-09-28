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Níveis médio e técnico

Concurso da Cesan vai abrir 125 vagas com salário de até R$ 2,6 mil

Além do salário, os funcionários vão receber vale-alimentação no valor mensal de R$ 1.200. Inscrições poderão ser feitas de 9 de novembro a 14 de dezembro

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 15:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 15:38
Cesan - obras de saneamento
Operários da Cesan em obras de saneamento Crédito: Divulgação
concurso público da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) deve abrir 125 vagas em cargos de níveis médio e técnico. Do total de oportunidades, cinco são para contratação imediata e 120 para a formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 2.680. A seleção, no entanto, foi suspensa temporariamente pela Cesan.
As informações sobre vagas e salários são do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), empresa contratada para a organização do certame, que, antes da paralisação do concurso, previa que o edital de abertura das inscrições fosse divulgado até o início de novembro.
Segundo o Idib, a seleção terá oportunidades para o cargo de assistente de saneamento e gestão, que tem salário inicial que varia de R$ 1.825 a R$ 2.680. Haverá ainda chances para operador de saneamento, com remuneração de R$ 1.825, e técnico de saneamento e gestão, com salário de R$ 2.608. A carga horária para todas as funções será de 44 horas semanais.
Além do salário, os funcionários da Cesan vão receber vale-alimentação no valor mensal de R$ 1.200 e a opção de aderir a plano de saúde e previdência privada, estes dois últimos com participação financeira do funcionário.

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De acordo com o instituto, o edital está previsto para ser publicado no dia 6 de novembro e as inscrições poderão ser feitas de 9 de novembro a 14 de dezembro, no endereço eletrônico www.idib.com.br.
A taxa de participação deve ser de R$ 38,50 (ensino médio) e R$ 47,50 (ensino técnico). A previsão de aplicação das provas objetivas ainda não foi divulgada.
O último concurso da Cesan foi realizado em 2018 e ofereceu seis vagas para cargos de nível médio/técnico nas áreas de operador de saneamento e técnico de saneamento e gestão. Os salários variaram entre R$ 1.692,65 e R$ 3.156,58 a depender do cargo.

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