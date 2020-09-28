Concurso da Cesan vai abrir 125 vagas com salário de até R$ 2,6 mil

Operários da Cesan em obras de saneamento Crédito: Divulgação

As informações sobre vagas e salários são do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), empresa contratada para a organização do certame, que, antes da paralisação do concurso, previa que o edital de abertura das inscrições fosse divulgado até o início de novembro.

Segundo o Idib, a seleção terá oportunidades para o cargo de assistente de saneamento e gestão, que tem salário inicial que varia de R$ 1.825 a R$ 2.680. Haverá ainda chances para operador de saneamento, com remuneração de R$ 1.825, e técnico de saneamento e gestão, com salário de R$ 2.608. A carga horária para todas as funções será de 44 horas semanais.

Além do salário, os funcionários da Cesan vão receber vale-alimentação no valor mensal de R$ 1.200 e a opção de aderir a plano de saúde e previdência privada, estes dois últimos com participação financeira do funcionário.

De acordo com o instituto, o edital está previsto para ser publicado no dia 6 de novembro e as inscrições poderão ser feitas de 9 de novembro a 14 de dezembro, no endereço eletrônico www.idib.com.br

A taxa de participação deve ser de R$ 38,50 (ensino médio) e R$ 47,50 (ensino técnico). A previsão de aplicação das provas objetivas ainda não foi divulgada.