Concurso e seleção: o que muda nas formas de ingresso no serviço público

O concurso público não dará direito automático ao cargo. Depois de aprovados na primeira etapa da seleção, os interessados passarão por um período de formação e avaliação prática de um a dois anos, chamado de vínculo de experiência. Ao término do período de experiência, a administração pública pode optar por continuar com o profissional, incorporando-o ao quadro fixo. Para ser admitido no quadro fixo, o servidor deve obter boa classificação nas avaliações de desempenho realizadas durante o vínculo de experiência entre os mais bem avaliados ao final do período, conforme previsto em cada edital.