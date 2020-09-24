Inscrições para o concurso da Cesan serão realizadas em novembro

Estação de tratamento de água da Cesan em Vila Velha Crédito: Divulgação

As inscrições para o concurso público da Companhia Espírito Santense de Saneamento ( Cesan ) devem ser realizadas em novembro. A informação é do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), que foi contratado para organizar e executar o certame.

O contrato entre a companhia e a empresa já foi assinado. A seleção vai preencher cargos de técnicos e especialistas. A oferta será de quatro vagas para contratação imediata e 120 para cadastro reserva. O processo seletivo terá a validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

As oportunidades serão para cargos de níveis médio e técnico, com salários iniciais que variam de R$ 1.825 a R$ 2.680. O edital ainda não foi publicado.