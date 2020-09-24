Inscrições para o concurso da Cesan serão realizadas em novembro

As inscrições para o concurso público da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) devem ser realizadas em novembro. A informação é do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), que foi contratado para organizar e executar o certame.
O contrato entre a companhia e a empresa já foi assinado. A seleção vai preencher cargos de técnicos e especialistas. A oferta será de quatro vagas para contratação imediata e 120 para cadastro reserva. O processo seletivo terá a validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
As oportunidades serão para cargos de níveis médio e técnico, com salários iniciais que variam de R$ 1.825 a R$ 2.680. O edital ainda não foi publicado.
O último concurso da Cesan foi realizado em 2018 e ofertou seis vagas para cargos de nível médio/técnico nas áreas de Operador de Saneamento e Técnico de Saneamento e Gestão. Os salários variaram entre R$ 1.692,65 e R$ 3.156,58, de acordo com o cargo.