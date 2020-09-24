Seis concursos abertos no ES com salários de até R$ 5,8 mil

Prefeituras e governo do Espírito Santo estão com seis processos seletivos abertos com salários que podem chegar a R$ 5,8 mil mensais. As oportunidades são para profissionais de diversos níveis de escolaridade.
Do total de seleções abertas, somente a do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Ibiraçu, será para a contratação de efetivos. A oferta é de 13 vagas, além da formação de cadastro reserva para profissionais dos níveis fundamental, médio/técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.053,53 a R$ 2.491,49.
As demais têm como objetivo contratar trabalhadores temporários. No Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), há uma vaga para professor substituto no campus de Serrano. A carga horária é de 20 e 40 horas semanais, com salário mensal que alterna de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21, conforme a titulação do profissional.
O governo estadual tem duas seleções abertas. O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) está com 14 vagas abertas para profissionais da área de Tecnologia da Informação, enquanto que a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) com oito oportunidades para técnico de nível superior. A remuneração é de R$ 4.599,13.
A Prefeitura de São Roque do Canaã também está com vagas abertas para o cargo de professor. As chances são para dar aula de Ensino religioso, Arte, Matemática, História Geografia e Ciências, além de pedagogo. O salário chega a R$ 2.890,41.
Em Vitória, o processo seletivo tem como objetivo preencher 40 vagas de guarda-vidas. Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em regime de 200 horas mensais, referente a remuneração no valor de R$ 1.325,79.
CONFIRA AS SELEÇÕES
PRODEST
- Vagas: Ao todo, serão preenchidas 14 vagas dentre técnicos nas seguintes áreas de atuações: desenvolvedor Java (2); desenvolvedor DevOps (2); desenvolvedor Web C# (2); desenvolvedor C# Full Stack (3); business intelligence - BI (2); desenvolvedor C++ (2) e desenvolvedor oracle (1).
- Salário: a carga horária é de 40 horas semanais, com salário de R$ 4.599,13, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00.
- Inscrições: até as 17h do dia 25 de setembro, no site
IFES
- Vaga: Professor substituto, com graduação em Ciências Contábeis (1)
- Salário: A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais e o salário mensal que alterna de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21, conforme a titulação do profissional.
- Inscrições: até 28 de setembro de 2020, exclusivamente via internet, mediante envio do formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado, bem como todas as cópias simples dos documentos comprobatórios especificados no edital para o endereço eletrônico: [email protected].
PREFEITURA DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
- Vagas: Há uma vaga para professor, além da formação de cadastro de reserva. As chances são para as seguintes disciplinas: ensino religioso, arte, matemática, história, geografia e ciências, além de pedagogo.
- Salário: o regime de trabalho é de de 25 a 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor que alterna entre R$ 1.805,34 a R$ 2.890,41.
- Inscrições: podem ser feitas até 29 de setembro de 2020, de forma presencial, no Protocolo Geral, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Rua Lourenço Roldi, nº 88. O atendimento é das 8h às 11h e das 12h às 16h.
SEGER
- Vagas: são 8 oportunidades para profissionais de nível superior.
- Salário: os contratados deverão desempenhar atividades em jornada de trabalho semanal de 40 horas, com remuneração no valor de R$ 4.599,13, além de auxílio-alimentação de R$ 300,00.
- Inscrição: até as 17h do dia 29 de setembro, no site.
PREFEITURA DE VITÓRIA
- Vagas: 40 para guarda-vidas.
- Salário: o profissional deve exercer funções em regime de 200 horas mensais, referente a remuneração no valor de R$ 1.325,79.
- Inscrições: até 2 de outubro, no site
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
- Vagas: 13, além da formação de cadastro reserva. As chances são para ajudante (2), auxiliar serviços gerais, motorista, encanador (2), operador de máquinas pesadas, pedreiro, operador de estação de tratamento de água (4), operador de estação de tratamento de esgoto (1), operador de estação de tratamento de água distrital (1), auxiliar administrativo (1), fiscal (2), técnico de contabilidade, técnico químico, engenheiro civil, contador.
- Salário: a carga horária que varia de 40 a 44 horas semanais, contarão ainda com salários que podem variar de R$ 1.053,53 a R$ 2.491,49.
- Inscrições: Podem ser feitas até 13 de outubro de 2020, no site. A taxa de inscrição varia de R$ 35 a R$ 60.