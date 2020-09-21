Prefeitura de Vitória abre seleção com 40 vagas para guarda-vidas

Guarda-vidas de Vitória vão utilizar pranchões nos resgates de afogamentos Crédito: Divulgação/PMV

Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo simplificado para contratar guarda-vidas. A oferta é de 40 vagas. O profissional vai exercer funções em regime de 200 horas mensais, referente a remuneração no valor de R$ 1.325,79.

A seleção é aberta a candidatos que tenham o ensino fundamental completo, bem como curso de formação de guarda-vidas.

As inscrições poderão ser feitas de 22 de setembro a 2 de outubro de 2020, no site da prefeitura

Os candidatos serão avaliados mediante avaliação das inscrições de caráter eliminatório e teste de aptidão física (TAF) de caráter eliminatório e classificatório, de acordo com os critérios especificados no edital

O prazo de validade do processo seletivo é de 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.