Prefeitura de Vitória abre seleção com 40 vagas para guarda-vidas

A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo simplificado para contratar guarda-vidas. A oferta é de 40 vagas. O profissional vai exercer funções em regime de 200 horas mensais, referente a remuneração no valor de R$ 1.325,79.
A seleção é aberta a candidatos que tenham o ensino fundamental completo, bem como curso de formação de guarda-vidas.
As inscrições poderão ser feitas de 22 de setembro a 2 de outubro de 2020, no site da prefeitura.
Os candidatos serão avaliados mediante avaliação das inscrições de caráter eliminatório e teste de aptidão física (TAF) de caráter eliminatório e classificatório, de acordo com os critérios especificados no edital.
O prazo de validade do processo seletivo é de 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.
O guarda-vidas tem como atribuições: realizar tarefas de vigilância e salvamento na orla marítima do município e atuar em piscinas do município, a fim de observar banhistas para prevenir afogamentos e salvar vidas; realizar patrulhamento no marítimo com embarcação de propulsão a motor, orientar banhistas, prestar informações gerais e turísticas aos banhistas; e demais especificadas no edital.