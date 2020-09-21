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Prefeitura de Vitória abre seleção com 40 vagas para guarda-vidas

Processo seletivo será aberto a candidatos que tenham o ensino fundamental completo, bem como curso de formação de guarda-vidas

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 12:55
Guarda-vidas de Vitória vão utilizar pranchões nos resgates de afogamentos
Guarda-vidas de Vitória vão utilizar pranchões nos resgates de afogamentos Crédito: Divulgação/PMV
Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo simplificado para contratar guarda-vidas. A oferta é de 40 vagas. O profissional vai exercer funções em regime de 200 horas mensais, referente a remuneração no valor de R$ 1.325,79.
A seleção é aberta a candidatos que tenham o ensino fundamental completo, bem como curso de formação de guarda-vidas.
As inscrições poderão ser feitas de 22 de setembro a 2 de outubro de 2020, no site da prefeitura
Os candidatos serão avaliados mediante avaliação das inscrições de caráter eliminatório e teste de aptidão física (TAF) de caráter eliminatório e classificatório, de acordo com os critérios especificados no edital
O prazo de validade do processo seletivo é de 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.
O guarda-vidas tem como atribuições: realizar tarefas de vigilância e salvamento na orla marítima do município e atuar em piscinas do município, a fim de observar banhistas para prevenir afogamentos e salvar vidas; realizar patrulhamento no marítimo com embarcação de propulsão a motor, orientar banhistas, prestar informações gerais e turísticas aos banhistas; e demais especificadas no edital.

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