Governo do ES abre seleção na área de TI com salário de R$ 4,5 mil

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Para participar, o candidato precisa ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior na área de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) ou correlata (Tecnologia da Informação e Comunicação, Engenharia correlata a esta área ou Análise de Sistemas) ou graduação em área diversa com especialização ou pós-graduação; experiência profissional mínima de um ano.