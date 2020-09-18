Governo do ES abre seleção na área de TI com salário de R$ 4,5 mil

A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratar técnico de nível superior. A oferta é de oito vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 4.599,13, mais auxílio-alimentação de R$ 300.
A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Para participar, o candidato precisa ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior na área de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) ou correlata (Tecnologia da Informação e Comunicação, Engenharia correlata a esta área ou Análise de Sistemas) ou graduação em área diversa com especialização ou pós-graduação; experiência profissional mínima de um ano.
A seleção contará com as seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização de contrato.
Os interessados poderão se inscrever no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br no período de 10 horas do dia 22 de setembro de 2020 até as 17 horas do dia 29 de setembro de 2020. De acordo com o edital, só será aceita uma inscrição por CPF.
O contrato de prestação de serviço será firmado por um prazo de 36 meses.