A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai abrir concurso público para contratar profissionais de níveis médio e técnico. A remuneração inicial dos cargos é de R$ 1.825,30.
Cesan prepara concurso com vagas para níveis médio e técnico
A expectativa é de que o edital seja publicado até o final de 2020. As chances serão para as funções de assistente de saneamento e gestão e operador de saneamento, ambos de nível médio; e técnico de saneamento e gestão, destinado a quem tem curso de Técnico de Edificações.
O número total de vagas ainda não foi divulgado pela companhia. De acordo com informações da empresa, o edital já está sendo elaborado e o contrato com a empresa foi assinado recentemente.
O organizador da seleção será o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib). O contrato tem previsão de arrecadação com as inscrições no valor de R$ 183.019.
O último concurso da Cesan foi realizado em 2018, com uma oferta de seis vagas para cargos de nível médio/técnico nas áreas de operador de saneamento e técnico de saneamento e gestão. Os salários variaram entre R$ 1.692,65 e R$ 3.156,58 a depender do cargo.
A carga horária semanal de trabalho é de 44 horas, para todos os cargos/função. Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva e Teste de Aptidão Física (TAF).