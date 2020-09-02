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Até dezembro

Cesan prepara concurso com vagas para níveis médio e técnico

Edital começou a ser elaborado e empresa responsável pelo certame já foi contratada; salário inicial dos cargos é de R$ 1,8 mil mensais

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 11:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 11:02
Cesan - obras de saneamento
Funcionários da Cesan em obras de saneamento Crédito: Divulgação
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai abrir concurso público para contratar profissionais de níveis médio e técnico. A remuneração inicial dos cargos é de R$ 1.825,30.
Cesan prepara concurso com vagas para níveis médio e técnico
A expectativa é de que o edital seja publicado até o final de 2020. As chances serão para as funções de assistente de saneamento e gestão e operador de saneamento, ambos de nível médio; e técnico de saneamento e gestão, destinado a quem tem curso de Técnico de Edificações.
O número total de vagas ainda não foi divulgado pela companhia. De acordo com informações da empresa, o edital já está sendo elaborado e o contrato com a empresa foi assinado recentemente.
O organizador da seleção será o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib). O contrato tem previsão de arrecadação com as inscrições no valor de R$ 183.019.
O último concurso da Cesan foi realizado em 2018, com uma oferta de seis vagas para cargos de nível médio/técnico nas áreas de operador de saneamento e técnico de saneamento e gestão. Os salários variaram entre R$ 1.692,65 e R$ 3.156,58 a depender do cargo.
A carga horária semanal de trabalho é de 44 horas, para todos os cargos/função. Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva e Teste de Aptidão Física (TAF).

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