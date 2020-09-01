Governo federal prevê mais de 53 mil vagas em concursos em 2021

Polícia Federal deve abrir 2 mil novas vagas em concurso público Crédito: Divulgação/Polícia Federal

De acordo com o documento, 50.946 são para provimento, ou seja, para a reposição de servidores em vagas que já existem. Há previsão ainda de 2.165 oportunidades para criação de novos postos.

É bom lembrar que essas vagas apenas estão previstas para serem preenchidas e não significam que estão autorizadas. Para que os concursos sejam abertos, além da previsão no Orçamento, é necessário a liberação do Ministério da Economia. A PLOA prevê as receitas e despesas anuais da União e precisa passar pelo Senado e pela Câmara dos Deputados , podendo sofrer alterações enquanto estiver em tramitação.

O provimento de vagas no serviço público está previsto na Lei Nº 8.112, de 11 de novembro de 1990 e trata-se de um ato administrativo de preenchimento de cargo público. De acordo com a legislação, o provimento poderá se dar mediante nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução.

Por se tratarem de provimento, esses concursos não estão entre os proibidos pela Lei Complementar 173/20, que criou um plano de socorro financeiro aos Estados e municípios por causa da crise do novo coronavírus . A lei veda apenas seleções quem criem novas vagas no Executivo, ou seja, podem ser realizados certames para o preenchimento de vagas já existentes. Já no Judiciário e na Defensoria Pública da União, há previsão de novas vagas, mas a aprovação precisa passar pelo Congresso.

A maior parte das vagas previstas no Orçamento, 50.946, serão destinadas ao provimento de cargo. No total, 48.272 são para o Poder Executivo. Neste montante, estão incluídos concursos como da Polícia Federal, já autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro, Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal, por exemplo.

Do total de vagas previstas, 2.165 são destinadas a criação de postos, sendo 1.154 no Poder Judiciário. As demais 1.011 vagas estão vinculadas à área de apoio da Defensoria Pública da União.

A PLOA 2021 tem ainda 140 vagas para o Poder Legislativo. Todas as oportunidades são para provimento. São 70 para a Câmara dos Deputados, 40 para o Senado e 30 para o Tribunal de Contas da União (TCU).

O seleção do Senado está autorizada desde 2019 e está em processo de organização. O edital deve sair até o final deste ano, com chances para cargos de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 34.443,96. Já para o TCU serão 30 vagas, também já autorizadas.

Para a diretora do CEP, Ivone Goldner, o número expressivo de vagas se reflete à pouca oferta registrada em anos anteriores.

Há um acúmulo de cargos vagos no governo federal. Além dos concursos das polícias, que já foram confirmados, há outras estruturas que precisam urgentemente de novas contratações, como é a caso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O concurseiro que aproveitou para estudar nesse tempo difícil, causado pela pandemia do novo coronavírus, vai sair na frente, comenta.

Ela ainda destaca os 3.556 cargos previstos para o Poder Judiciário. Neste caso, há uma previsão, segundo Ivone, de abertura de novos certames dos tribunais eleitorais, federais e do trabalho. É uma boa sinalização para os concurseiros, finaliza.

VAGAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO DE 2021