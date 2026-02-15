Homem morre eletrocutado ao tentar religar energia em São José do Calçado
Um homem de 32 anos, identificado como Ascendino Cravinho de Carvalho Júnior, morreu eletrocutado na localidade de Pavão, zona rural de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (14). Segundo a Polícia Militar (PM), a esposa da vítima relatou que ele subiu em um poste para tentar religar a energia elétrica da própria residência. No entanto, durante a tentativa, encostou em uma fiação energizada e sofreu um choque elétrico.
Funcionários da concessionária EDP, responsável pela distribuição de energia na região, foram acionados e desligaram a rede elétrica para que Ascendino pudesse ser resgatado com segurança pelo Corpo de Bombeiros. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local, mas o homem não resistiu.
A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.