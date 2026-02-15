Homem morre eletrocutado ao tentar religar energia em São José do Calçado

Um homem de 32 anos, identificado como Ascendino Cravinho de Carvalho Júnior, morreu eletrocutado na localidade de Pavão, zona rural de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (14). Segundo a Polícia Militar (PM), a esposa da vítima relatou que ele subiu em um poste para tentar religar a energia elétrica da própria residência. No entanto, durante a tentativa, encostou em uma fiação energizada e sofreu um choque elétrico.