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Edital em dezembro

Bolsonaro autoriza concurso com 2 mil vagas na Polícia Federal

Próximo passo é a autorização oficial no Diário Oficial da União e, em sequência, a criação da comissão, definição da banca e o lançamento do tão aguardado edital

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 15:12
Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na Operação Para Bellum
Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na Operação Para Bellum Crédito: Reprodução/Polícia Federal do Pará
O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quinta-feira (20) a autorização para a abertura de concurso público com 2 mil vagas na Polícia Federal. O próximo passo é a autorização oficial no Diário Oficial da União e, em seguida, a criação da comissão organizadora e definição da banca. A publicação do edital está prevista para ocorrer até dezembro.
A confirmação ocorreu durante uma live do chefe do Poder Executivo no youtube. Além das oportunidades já autorizadas, a corporação aguarda a liberação de mais de 500 postos na área administrativa.
"A pedido do diretor geral da Polícia Federal, o Rolando Alexandre, conversamos com o ministro da Justiça e com o Paulo Guedes. Foi autorizada a abertura de concurso para 2 mil policiais federais. Com toda certeza a PRF também terá abertura de concurso em breve, de modo que seus quadros continuem cumprindo com seus deveres"
Jair Bolsonaro - Presidente
Durante pronunciamento, Bolsonaro comentou que se reuniu com o diretor-geral da PF, Rolando Alexandre, com o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, para definir a autorização do processo seletivo.
A área de segurança pública é um dos focos do governo federal. Serão 1.016 vagas para o cargo de agente, 600 para escrivão, 300 para delegado e 84 para papiloscopista. As profissões exigem o nível superior. A remuneração é de R$ 11.983,26 para agente, escrivão e papiloscopista e de R$ 22.672,48 para delegado.

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Em um cronograma extra-oficial, o edital de abertura deve ser publicado em dezembro, com provas podendo ser aplicadas em abril de 2021 e a realização dos testes de aptidão física em junho de 2021. Os aprovados serão divididos em duas turmas, que vão iniciar, respectivamente, em janeiro e junho de 2022.
O último concurso da PF foi iniciado em 2018 e contou com uma oferta de 500 vagas, sendo 150 para delegado, 60 para perito criminal, 80 para escrivão, 30 para papiloscopista e 180 para agente. Ao todo, a seleção registrou 147.744 inscritos.

PRF

Na mesma live que autoriza o concurso da PF, o presidente Jair Bolsonaro também comunicou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) certamente seguirá o mesmo caminho e também terá abertura de concurso em breve. No entanto, ele não confirmou quando vai dar o aval para a abertura do certame.
Independentemente da autorização, a PRF já tem um comissão organizadora formada. A corporação solicitou a abertura de 2.772 vagas, sendo 2.634 para policial e 138 para agente administrativo. O salário pode chegar a R$ 10,3 mil.

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