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350 vagas

Ministério da Economia abre seleção com salário de R$ 8,3 mil

Oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior na área de informática; remuneração inicial é de R$ 8,3 mil

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 14:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 14:19
Informática para concursos
Profissionais vão atuar em projetos de transformação digital em serviços públicos Crédito: Pixabay
Ministério da Economia divulgou nesta sexta-feira (21) o edital de abertura de processo seletivo simplificado com 350 vagas temporárias. As oportunidades são destinadas a cargos de nível superior e os profissionais vão atuar em projetos de transformação digital em serviços públicos.
A remuneração inicial é de R$ 8.300, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Para participar da seleção, é necessário ter formação na área de informática, computação ou graduação em qualquer área de formação com pós-graduação em informática ou computação, com mínimo de 360 horas, além de experiência profissional superior a cinco anos em funções de tecnologia da Informação; ou título de mestrado ou doutorado na área.
Os interessados podem se inscrever até 2 de setembro, às 18 horas, no site https://www.cebraspe.org.br/concursos/ME_20_PSS. A taxa será de R$ 60 e deverá ser paga até o dia 18 de setembro
As oportunidades são para os cargos de especialista em gestão de projetos (50), especialista em infraestrutura de tecnologia da informação (50), especialista em ciência de dados (50), especialista em segurança da informação e proteção de dados (50), especialista em análise de processos de negócios (50), especialista em experiência do usuário (50) e especialista em desenvolvimento de software (50).

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De acordo com o edital, 33 vagas de cada cargo serão destinadas para ampla concorrência, três para candidatos portadores de deficiência e 10 para negros. Os contratos poderão durar por até quatro ano, podendo ser prorrogados, conforme a necessidade de término dos trabalhos.
O processo seletivo contará com provas objetivas e análise de títulos. A aplicação das provas objetivas está marcada para ocorrer em 11 de outubro, com duração de três horas, no período da tarde. Os testes serão realizados em Brasília (DF), São Paulo (SP), Belém (PA), Recife (PE), Florianópolis (SC) e Rio de Janeiro (RJ).

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