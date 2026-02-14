Pintor fica ferido após incêndio atingir casa em Vila Velha; veja vídeo

Um pintor ficou ferido em um incêndio na casa dele no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, na madrugada deste sábado (14). Testemunhas relataram a reportagem da TV Gazeta que a suspeita é que ele tenha deixado uma panela no fogo e ido dormir. A vítima chegou a desmaiar por inalar muita fumaça e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

Tânia Mara Ribeiro, vizinha do homem, contou para a TV Gazeta que todos ficaram desesperados com as chamas. "Todo mundo se mobilizou para tentar apagar o fogo, mas se alastrou muito rápido. O bombeiro entrou rapidinho pela janela. Ele (o vizinho) saiu bastante queimado no braço, peito, na perna", detalhou.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que as chamas atingiram o segundo pavimento da residência de dois andares. Os militares encontraram o pintor desmaiado. O homem foi retirado e encaminhado a uma unidade de saúde. "O incêndio foi controlado e extinto, sendo que por volta das 4h houve uma reignição. A equipe retornou ao local e realizou a extinção das chamas novamente", finalizou a corporação.