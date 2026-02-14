A Gazeta - Agora

Pintor fica ferido após incêndio atingir casa em Vila Velha; veja vídeo

Publicado em 14/02/2026 às 13h38
Fogo ficou concentrado no segundo andar da residência, em Jardim Marilândia

Um pintor ficou ferido em um incêndio na casa dele no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, na madrugada deste sábado (14). Testemunhas relataram a reportagem da TV Gazeta que a suspeita é que ele tenha deixado uma panela no fogo e ido dormir. A vítima chegou a desmaiar por inalar muita fumaça e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

Tânia Mara Ribeiro, vizinha do homem, contou para a TV Gazeta que todos ficaram desesperados com as chamas. "Todo mundo se mobilizou para tentar apagar o fogo, mas se alastrou muito rápido. O bombeiro entrou rapidinho pela janela. Ele (o vizinho) saiu bastante queimado no braço, peito, na perna", detalhou.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que as chamas atingiram o segundo pavimento da residência de dois andares. Os militares encontraram o pintor desmaiado. O homem foi retirado e encaminhado a uma unidade de saúde. "O incêndio foi controlado e extinto, sendo que por volta das 4h houve uma reignição. A equipe retornou ao local e realizou a extinção das chamas novamente", finalizou a corporação.

*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

