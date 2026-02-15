Jovem é resgatado por banhistas ao se afogar em rio São Mateus

Rio de Barra Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo Crédito: Douglas Abreu

Um jovem de 21 anos que estava se afogando foi resgatado com a ajuda de banhistas no rio de Barra Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O caso ocorreu por volta de meio-dia deste domingo (15). Testemunhas relataram à repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, que o rapaz nadava com os irmãos quando caiu em um buraco na água e não conseguiu sair.

Conforme os relatos, no momento do afogamento não havia salva-vidas no trecho do Rio de Barra Nova. A reportagem procurou a Prefeitura de São Mateus, que afirmou manter guarda-vidas na praia de Barra Nova, mas argumentou que a extensão da orla chega a cerca de 40 quilômetros. Segundo a administração municipal, os profissionais são direcionados para pontos de maior aglomeração e considerados de maior risco para acidentes.