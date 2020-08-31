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Em todo o país

30 concursos públicos abertos com salários de até R$ 17 mil

Há vagas no Instituto Federal do Espírito Santo, Ministério da Saúde, Ministério da Economia, Polícia Militar do Paraná, entre outras; veja como se inscrever

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 13:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 13:42
estudo para concurso público
Provas de concurso público serão aplicadas em todo o Brasil Crédito: Pinterest
Pelo menos 30 concursos públicos estão com com inscrições abertas e reúnem milhares de de vagas em todo o país. Há oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade e para funções efetivas e temporárias.
Os salários podem chegar a R$ 17 mil na Prefeitura de Tapira, em Minas Gerais. A seleção oferece 51 vagas e os interessados podem se inscrever até 13 de outubro.
No Espírito Santo, a Prefeitura de João Neiva e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) estão com inscrições abertas para a contratação de profissionais temporários.
Já o governo federal tem duas seleções abertas. As oportunidades são para os ministérios da Economia e da Saúde. São 350 e 4.117 vagas, respectivamente.
Quem quer seguir carreira policial pode se inscrever nos concursos da Polícia Militar do Paraná ou da Polícia Civil do Distrito Federal.

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