Prodest abre processo seletivo com salário de R$ 4,5 mil no ES

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior. A remuneração é de RS 4.599,13, mais auxílio-alimentação de R$ 300.
A oferta é de 14 vagas temporárias para técnico de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. De acordo com o edital, 20% das oportunidades serão destinados a candidatos negros e indígenas.
Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br, no período de 10 horas do dia 11 de setembro de 2020 até as 17 horas do dia 25 de setembro de 2020. Só será aceita uma inscrição por CPF.
O processo seletivo será composto das seguintes etapas: etapa externa: inscrição, comprovação das informações declaradas, pedido de reconsideração e etapa interna: formalização de contrato.
O contrato de prestação de serviço será firmado pelo prazo máximo e improrrogável de 36 meses.
CONFIRA AS VAGAS
- Desenvolvedor Java: 2 vagas
- Desenvolvedor DevOps: 2
- Desenvolvedor WEB C#: 2
- Desenvolvedor C# Full Stack: 3
- Business Intelligence - BI: 2
- Desenvolvedor C++: 2
- Desenvolvedor Oracle: 1