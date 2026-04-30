Influenciadores capixabas compartilham vida matrimonial de forma humorada e viralizam nas redes

"Casamento é coisa séria, mas os conflitos não precisam ser". Essa é a frase que define Mari e Jaider, influenciadores capixabas que compartilham a vida matrimonial nas redes sociais. Os dois estão casados há 10 anos, e com o jeito bem-humorado, decidiram transformar situações cotidianas em conteúdo.
A ideia, que ficou guardada por mais de um ano, saiu do papel em 2024, em um momento de pausa na carreira profissional. Com um investimento inicial simples, comprando microfone e iluminação básica, o casal deu início ao perfil “Morais Normais”, apostando em vídeos curtos que retratam situações comuns do casamento, da maternidade e da vida doméstica. O nome remete ao sobrenome dos dois, mas também tem relação com a "moral", ponto crucial para o casal.
Desde o início, a proposta não era apenas se divertir, mas também transformar o entretenimento em negócio. Jaider, que é publicitário, assumiu a parte estética e de produção, enquanto Mariana passou a cuidar da organização financeira, além de também protagonizar os conteúdos.
A combinação deu resultado rápido. Em poucos meses, o perfil alcançou números expressivos: cerca de 50 mil seguidores e mais de 50 milhões de visualizações apenas no Instagram, além de presença em plataformas como TikTok, YouTube e Facebook.
Alguns vídeos, inclusive, ultrapassaram a marca de 10 milhões de visualizações.
O que era só uma diversão, hoje está se tornando uma renda extra
Segundo o casal, o conteúdo chama atenção por causar muita identificação com o público. Eles recebem comentários como "achei que isso só acontecia aqui em casa", "só muda o endereço, o resto é tudo igual", "vocês colocaram câmera aqui em casa?" e muitos outros. Assim, os conteúdos são compartilhados e eles ganham espaço no ambiente digital.
Jaider e Mari também aproveitaram assuntos virais como o morango do amor e produziram diversos conteúdos fazendo uma brincadeira com notas de 100 reais.
Vivendo e trabalhando juntos, é comum que conflitos existam, mas Jaider e Mari procuram sempre se resolver antes de gravar os vídeos. "O conteúdo tem que deixar ambos confortáveis e sabemos que, apesar de serem conteúdos comuns e reais, usamos de certos exageros e até caricaturas para deixar mais leve e distanciar um pouco mais do Jaider e da Mari reais e dos personagens", declararam.
Com a criatividade aflorada, os dois já possuem dezenas de conteúdos pré estabelecidos, mas confessam que o dia a dia, bate papo entre amigos e filmes, por exemplo, dão muitas ideias de posts. "Buscamos muita originalidade, por vezes entramos em trends, mas nunca copiamos de outros influenciadores". Para eles, produzir conteúdo também é uma forma de lidar com os conflitos de forma menos problemática, transformando eles em oportunidades.
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