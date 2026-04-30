Influenciadores capixabas compartilham vida matrimonial de forma humorada e viralizam nas redes

"Casamento é coisa séria, mas os conflitos não precisam ser". Essa é a frase que define Mari e Jaider, influenciadores capixabas que compartilham a vida matrimonial nas redes sociais. Os dois estão casados há 10 anos, e com o jeito bem-humorado, decidiram transformar situações cotidianas em conteúdo.





A ideia, que ficou guardada por mais de um ano, saiu do papel em 2024, em um momento de pausa na carreira profissional. Com um investimento inicial simples, comprando microfone e iluminação básica, o casal deu início ao perfil “Morais Normais”, apostando em vídeos curtos que retratam situações comuns do casamento, da maternidade e da vida doméstica. O nome remete ao sobrenome dos dois, mas também tem relação com a "moral", ponto crucial para o casal.





Desde o início, a proposta não era apenas se divertir, mas também transformar o entretenimento em negócio. Jaider, que é publicitário, assumiu a parte estética e de produção, enquanto Mariana passou a cuidar da organização financeira, além de também protagonizar os conteúdos.





A combinação deu resultado rápido. Em poucos meses, o perfil alcançou números expressivos: cerca de 50 mil seguidores e mais de 50 milhões de visualizações apenas no Instagram, além de presença em plataformas como TikTok, YouTube e Facebook.

Alguns vídeos, inclusive, ultrapassaram a marca de 10 milhões de visualizações.