Orçamento do ES para 2021 será R$ 850 milhões menor do que em 2020

Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo. Projeto que trata do orçamento foi elaborado pelo Executivo Crédito: Carlos Alberto Silva

R$ 18,9 bilhões, cerca de R$ 850 milhões a menos do que o previsto no planejamento para 2020. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que estima as receitas e despesas públicas do Espírito Santo para o próximo ano, foi encaminhado pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa na terça-feira (29). O valor para 2021 é, cerca dedo que o previsto no planejamento para 2020.

Para este ano, o governo havia estimado um orçamento de R$ 19,7 bilhões. Esse valor, no entanto, foi revisto em função da pandemia. A previsão agora é que a receita feche em R$ 18,7 bilhões em 2020.

O encolhimento de quase 5% do orçamento para 2021 é resultado da retração da atividade econômica, impactada fortemente pela pandemia do novo coronavírus e pela queda do preço do petróleo. No texto enviado ao Legislativo, o governador Renato Casagrande (PSB) aponta a arrecadação de royalties no Estado com uma das incertezas no próximo ano e que há previsão de recuperação em 2021, "mas não o suficiente para compensar as perdas registradas com a pandemia".

De acordo com o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, a projeção para 2021 está dentro do esperado pelo governo diante da queda de arrecadação em 2020.

"Imaginamos que não teremos perdas no ano que vem, além disso, contamos com a possibilidade de retorno da Samarco, o que vai ajudar na atividade econômica. Mas teremos uma retração em relação aos royalties, principalmente pelo preço do barril do petróleo, que está menor em relação a 2020. E também há uma redução da própria produção", explicou.

"Este orçamento menor que estamos prevendo está dentro do que esperávamos e da nossa possibilidade de dar continuidade às políticas prioritárias do governo" Álvaro Duboc - Secretário de Estado de Economia e Planejamento

TRÂMITE NA ASSEMBLEIA

Para entrar em vigor, o orçamento precisa ser aprovado pela Assembleia por maioria de votos. Antes disso, o texto será analisado pela Comissão de Finanças da Casa, que dará um parecer prévio.