Calamidade pública e emergência: entenda os decretos sobre a pandemia no ES

Renato Casagrande decretou um novo estado de calamidade pública Crédito: Reprodução/Facebook

A Gazeta revisitou os decretos de calamidade pública e o de emergência que influenciam diretamente no modo como o Estado lida com a pandemia. Calamidade pública, situação de emergência, flexibilização no orçamento, dispensa de licitação: os diferentes decretos sobre a pandemia de coronavírus que estavam ou que ainda estão em vigor no Espírito Santo podem confundir a cabeça do capixaba. Para esclarecer as diferenças,revisitou os decretos de calamidade pública e o de emergência que influenciam diretamente no modo como o Estado lida com a pandemia.

EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

Logo no início da pandemia, no dia 13 de março, o governador Renato Casagrande decretou o estado de emergência em saúde pública no Espírito Santo . O texto tem um viés sanitário e traz medidas de prevenção e controle ao coronavírus, como o isolamento social e a possibilidade de restringir o funcionamento das atividades econômicas e sociais. Quem descumprir as regras pode ser punido administrativamente e responder a processos na Justiça. Esse decreto de emergência ainda está em vigor e não precisa ser renovado porque tem a sua validade atrelada a uma lei federal que estabelece medidas de controle durante a pandemia.

DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA APROVADO NA ALES

Esse decreto teve duração de quatro meses e não foi prorrogado porque, em maio, entrou em vigor uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que descrevia medidas orçamentárias para o enfrentamento ao coronavírus, incluindo várias questões orçamentárias já dispostas no texto capixaba de calamidade pública.

DECRETOS DE CALAMIDADE ASSINADOS PELO GOVERNADOR

Também no final de março, o próprio governador assinou um decreto de calamidade pública. Diferente do texto aprovado na Assembleia, esse não precisou de passar pelos deputados porque não envolvia uma flexibilização do orçamento. Esse decreto possibilita que o governo faça obras e compre equipamentos necessários para o combate à Covid-19 com dispensa de licitação, o que ajuda o Estado a tomar medidas mais rápidas.