Coronavírus: Casagrande decreta novo estado de calamidade pública no ES

Renato Casagrande publicou novo decreto de calamidade pública Crédito: YouTube/Reprodução

Your browser does not support the audio element. Casagrande decreta novo estado de calamidade pública no ES

Para justificar o decreto, o governador diz que o Estado já soma mais de 3 mil mortos entre os mais de 120 mil contaminados pelo coronavírus. Ele ainda cita "a necessidade do Estado do Espírito Santo em dar resposta célere para evitar a proliferação da Covid-19" e a "necessidade de ações para assistir a quantidade de infectados" e de "fortalecer estruturas de atendimento e controle aos afetados".

O estado de calamidade pública ajuda o governo estadual a tomar medidas mais rápidas para diminuir os efeitos do coronavírus no Espírito Santo, já que reduz a burocracia nas compras e obras executadas que têm relação com a pandemia. Algumas linhas de crédito lançadas pelo Estado, segundo o governo, também dependem do decreto, que classifica a situação como desastre natural do tipo de doenças infecciosas virais e não pode ser prorrogado, de acordo com o texto que foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta (30).

O decreto publicado nesta quarta-feira se diferencia do decreto de calamidade pública que precisou passar pela Assembleia Legislativa em março. Esse novo decreto - diferente do que foi aprovado na Assembleia e já teve seu prazo expirado - não tem cunho tributário e não autoriza o Estado a flexibilizar o orçamento e, por isso, não precisa de aprovação dos parlamentares. O texto publicado nesta quarta-feira substitui um outro estado de calamidade que foi decretado em abril e tinha validade até essa terça-feira (29).

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