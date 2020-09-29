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Leonel Ximenes

Aplicativo do Transcol informará quais linhas estão lotadas

Novo recurso dentro do aplicativo ÔnibusGV será lançado nesta quarta-feira (30); frota só estará operando com 100% da capacidade com a volta às aulas

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 18:41

Públicado em 

29 set 2020 às 18:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Movimentação de usuários do Transcol no Terminal do Ibes. A grande maioria dos passageiros está usando máscaras de proteção contra o coronavírus. Mas ainda é possível ver alguns sem ela.
Fila de passageiros do Transcol no Terminal do Ibes, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
governo do Estado marcou para esta quarta-feira (30) o lançamento da função INBUS, às 15h. Essa funcionalidade, dentro do aplicativo ÔnibusGV, vai permitir ao passageiro saber como está a lotação do ônibus. 
O lançamento do app acontece, curiosamente, menos de uma semana depois de o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, citar que a frota reduzida de ônibus atende à população.
Nas redes sociais, a declaração durante o “Bom Dia Espírito Santo” foi mal recebida pela população, que sugeriu que o secretário andasse de ônibus lotado. O governador Renato Casagrande ainda divulgou que 100% dos carros devem começar a circular somente com a volta às aulas, a partir de 5 de outubro.
De julho para agosto, o número de ônibus disponíveis aos passageiros pouco cresceu no sistema Transcol, passando de 1.109 para 1.169, um acréscimo de 5,41%. Já a quantidade de usuários que pagou com o cartão cidadão subiu 14%, indo de 2.950.483 para 3.378.000.

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Com crescimento maior de passageiros no Transcol nos últimos meses, talvez o que o usuário de linhas que ficam lotadas de manhã e de noite gostaria de saber é se haver mais veículos para lhe atender, e não se está lotado.
Em junho, o inquérito sorológico mostrou que 29,1% das pessoas com exame positivo para o novo coronavírus passaram mais de 30 minutos dentro dos ônibus, onde quase nunca é possível respeitar a distância mínima de um metro, recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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