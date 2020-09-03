Transcol: acordo que proíbe passageiros em pé precisa ser cumprido

Ônibus que faz a linha 520 lotado, seguindo para o Terminal de Carapina, na Serra Crédito: Sebastião Lopes

Tanto que bastaram 15 dias de operação de um canal de denúncias dentro do aplicativo ÔnibusGV, entre maio e junho, para que se acumulassem cerca de 2,3 mil queixas oficiais de passageiros sobre ônibus apinhados naquele período, justamente um dos mais críticos da crise sanitária na Grande Vitória. Distanciamento social, portanto, tornou-se uma utopia no transporte coletivo. Mesmo com protocolos divulgados à exaustão pelo próprio governo, o que se destacou foi a incapacidade de concretizá-los.

Neste mês de setembro que se inicia com tantas expectativas de redução do risco sanitário, com a Grande Vitória classificada como risco médio no mapa capixaba, um termo de compromisso assinado no dia 28 de agosto entre o Ministério Público, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado (Ceturb) e o governo do Estado tornou obrigatório que as linhas que saem e passem pelos terminais possuam apenas passageiros sentados e com máscaras. Passageiros em pé só serão admitidos no caso de orientação específica da autoridade sanitária competente, o que, espera-se, não sirva como brecha para a burla.

Significa que o Estado, a partir de agora, terá obrigatoriamente de cumprir a determinação, firmada de comum acordo entre as partes. Com um prazo de 20 dias para adotar as recomendações e colocá-las em vigor, sob pena de multa de até R$ 35 mil. Em outras palavras, o poder público estadual terá de garantir que suas próprias regras sejam efetivas.

E não somente em relação à ocupação dos ônibus. Também deverá se comprometer com a higienização dos veículos e a limpeza diária dos terminais e respectivos sanitários, além de oferecer álcool gel para a higienização das mãos dos usuários. E, tudo isso, com a presença de fiscais nos terminais.

Por mais tardio que possa parecer o estabelecimento de um acordo contratual que garanta a segurança sanitária nos ônibus, um foco de contaminação verificado pelo próprio governo nos resultados do inquérito sorológico , as regras precisam enfim sair do papel para garantir que o retorno gradual às atividades urbanas, amparados pelos próprios critérios governamentais, não culmine em novas ondas da Covid-19. Antes tarde do que mais tarde ainda.