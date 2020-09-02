Volta dos ônibus com ar-condicionado no ES preocupa passageiros

Ônibus do Transcol com ar-condicionado começaram a circular em agosto de 2019 Crédito: Fernando Madeira

A exigência para a retomada dos coletivos é que o sistema de ar-condicionado permaneça ligado no modo "renovação de ar" ou utilizando outras tecnologias que garantam segurança sanitária. As empresas devem "apresentar laudo técnico comprobatório e elaborar protocolo específico, devidamente aprovado pela Secretaria de Estado da Saúde", diz o documento.

Em nota, a Ceturb afirmou que ainda não há previsão para a volta dos veículos com ar-condicionado às ruas, justamente porque ainda aguarda estudos técnicos das operadoras do Sistema Transcol.

No termo de compromisso, o Estado também se comprometeu a garantir que as linhas que saiam e passem pelos terminais possuam apenas passageiros sentados. Ainda deve implantar e marcar os pisos das plataformas dos terminais, de forma a manter os usuários no distanciamento mínimo de segurança de 1,5 m nas filas de embarque; e manter quantidade suficiente de fiscais para orientar os usuários em relação a esse distanciamento mínimo de segurança nas filas.

As novas regras ajustadas entre o governo e o MPES não agradaram os usuários do Transcol. Nas redes sociais de A Gazeta, muitos leitores apontaram o risco de transmissão de vírus nos veículos com ar-condicionado, mesmo com renovação de ar, e a superlotação frequente dos coletivos, que enchem no trajeto, após saírem dos terminais. Confira alguns comentários:

Isso é ridículo! Colocar um ônibus todo fechado para circular em meio à pandemia é a prova de que vidas só importam desde que não toque no transporte público. (Lia Lima)

Isso parece até brincadeira. Os ônibus estão o tempo todo lotados e com horário de sábado. Até quando vai continuar essa palhaçada? Porque tudo está funcionando já. (Elsa Araujo)

Ao invés de máscara, acredito que a população tenha que usar nariz de palhaço. Cada dia uma piada diferente. Estão é tirando os ônibus e aumentando o tempo de espera, tanto nos bairros quanto nos terminais. (Douglas Santiago)

Qual o problema? A pandemia já acabou mesmo, né? Todos vacinados… (Audileia Borgo)

Eles podem para o ônibus sair dos terminais vazios, mas ao longo do trajeto as pessoas entram e vai enchendo.... a solução é colocar mais transporte público. Assim resolveria. (Carol Faé)

Os ônibus estão superlotados, nada está sendo feito. Até pessoas sem máscaras já vi dentro do ônibus. Estão saindo do Terminal de Vila Velha sem fiscalização nenhuma. (Jaqueline Kelly Ferreira)

Novamente lamento aos que se foram, meus sentimentos. Quanto aos gestores do Transcol, convido-os a um “passeio” agora menos “aterrorizante” à realidade dos pontos de paradas, acesso aos terminais e interior dos coletivos (sem ar-condicionado), em vez das “confortáveis viagens virtuais” em sua pranchetas e planilhas digitais. (Marcus A. S. Gomes)

O vírus agradece! (Davi Pedrada de Sousa)

Eles querem matar o povo e nem escondem isso mais. (Bento Schneider)

Movimentação de usuários do Transcol no Terminal do Ibes Crédito: Carlos Alberto Silva

O que tem que fazer é colocar mais ônibus, com ar ou não. Esses ônibus andam igual lata de sardinha. (Mariana Zembeer)

Não vai adiantar nada... a Ceturb vai retirar os ônibus antigos que voltaram a circular devido à pandemia. Como não poderia usar os que têm ar condicionado, a única opção era colocar os velhos para circular. Agora ela vai colocar os de ar condicionado para circular e vai retirar os ônibus mais velhos. Resumo... os ônibus vão continuar lotados. Quem é usuário sabe a verdade e não adianta dar entrevista na TV falando que estão respeitando as normas. Ônibus sujos, com baratas e lixo, banheiros sujos e até sem torneiras, segurança nos terminais nem se fala.... Sabemos que no mundo ideal é prefeito, mas no mundo real é tudo ao contrário. (Filipe Moreira)

Ainda não é hora de ônibus com ar condicionado voltar a circular, pois não tem vacina. (Ana Maria Pedroni)

Vixe. O vírus concorda com essa decisão. (Ivone Scalzer)

Vai dar certo. Acredite no seu potencial, @governo_es. (Diego Sepulchro)

Só pode voltar a funcionar o que convém ao @governo_es, pois profissionais que precisam trabalhar, como os de eventos sociais, estão impedidos de trabalhar, mesmo com todos as medidas de segurança. (Ingrid Fraga Goudinho)

De que adianta sair com todos os passageiros sentados, se no trajeto o ònibus enche e ficam todos amontoados, alguns sem máscara? (Lucieny Santos)

Ônibus com ar condicionado é suicídio. (Josué Transpadini)