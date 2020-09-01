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Rodoviários de empresas de ônibus suspendem greve na Grande Vitória

Paralisação prevista para acontecer a partir desta quarta-feira (2) que afetaria 166 linhas e sublinhas que circulam em Vitória, Vila Velha e Serra  foi cancelada após funcionários da Viação Metropolitana receberem os salários atrasados

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 14:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 14:05
Usuários de transporte coletivo em um ponto de ônibus de Vila Velha
Usuários dos sistemas municipais de Vitória, Vila Velha e Cariacica e do Transcol contarão com ônibus normalmente nessa quarta-feira (2) Crédito: Carlos Alberto Silva
greve dos rodoviários que estava prevista para acontecer a partir desta quarta-feira (2) na Grande Vitória foi suspensa pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários), após os funcionários da Viação Metropolitana receberem os salários que estavam atrasados.
Rodoviários de empresas de ônibus suspendem greve na Grande Vitória
Segundo o diretor do sindicato, Miguel Leite, a reivindicação foi atendida nos últimos dias, por isso, a categoria decidiu cancelar a paralisação na manhã desta terça-feira (1). "Pagaram os motoristas no sábado (29) mesmo. Ontem (31) a empresa pagou os demais trabalhadores", detalhou.
No entanto, o sindicalista lembrou que a categoria também fez outra exigência e destacou que não está descartada uma eventual greve na próxima semana, caso não haja acordo. "O adiantamento de agosto era para ter sido pago no último dia 20. Demos essa sexta-feira (4) como novo prazo. Se o pagamento não acontecer, nós vamos parar", afirmou.

IMPACTO SERIA MAIOR EM TRÊS CIDADES

Divulgado na semana passada, o edital de greve anunciava que poderia ocorrer a paralisação total do Consórcio Atlântico Sul. De acordo com o Sindirodoviários, ele é composto por seis empresas que operam 166 linhas e sublinhas, com mais de 800 ônibus (incluindo a frota reserva) do Transcol e municipais que circulam em VitóriaVila Velha e Serra.

O OUTRO LADO

Procurado, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que a empresa Metropolitana fez um acordo com o Sindiroviários que inclui uma programação com as datas para a realização dos pagamentos e confirmou que estes já começaram a ser realizados no último sábado (29). 

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