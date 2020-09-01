Usuários dos sistemas municipais de Vitória, Vila Velha e Cariacica e do Transcol contarão com ônibus normalmente nessa quarta-feira (2) Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Rodoviários de empresas de ônibus suspendem greve na Grande Vitória

Segundo o diretor do sindicato, Miguel Leite, a reivindicação foi atendida nos últimos dias, por isso, a categoria decidiu cancelar a paralisação na manhã desta terça-feira (1). "Pagaram os motoristas no sábado (29) mesmo. Ontem (31) a empresa pagou os demais trabalhadores", detalhou.

No entanto, o sindicalista lembrou que a categoria também fez outra exigência e destacou que não está descartada uma eventual greve na próxima semana, caso não haja acordo. "O adiantamento de agosto era para ter sido pago no último dia 20. Demos essa sexta-feira (4) como novo prazo. Se o pagamento não acontecer, nós vamos parar", afirmou.

IMPACTO SERIA MAIOR EM TRÊS CIDADES

Vila Velha e Serra. Divulgado na semana passada, o edital de greve anunciava que poderia ocorrer a paralisação total do Consórcio Atlântico Sul. De acordo com o Sindirodoviários, ele é composto por seis empresas que operam 166 linhas e sublinhas, com mais de 800 ônibus (incluindo a frota reserva) do Transcol e municipais que circulam em Vitória

O OUTRO LADO