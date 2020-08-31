Comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Fernando Madeira

Após uma série de flexibilizações das medidas restritivas ao funcionamento do comércio e atividades sociais autorizadas pelo governo, o Espírito Santo registrou 44,46% de isolamento social no último sábado (29).

Your browser does not support the audio element. Após flexibilizações, taxa de isolamento social chega a 44,46% no ES

A ferramenta de monitoramento do governo mostra os números com a média estadual e também dos municípios em dois períodos: durante a semana, que compreende segunda a sexta-feira e aos finais de semana. De acordo com o Painel, entre o dia 13 de abril ao dia 29 de agosto, a média do fim semana no Espírito Santo é de 50,84%. De segunda a sexta, a média é de 45,38%.

A redução do isolamento passou a ser observada à medida que algumas atividades sociais e comerciais foram autorizadas no Estado. A partir da matriz de risco de contágio pelo novo coronavírus, cidades com risco baixo, por exemplo, passaram a flexibilizar o funcionamento de restaurantes e shoppings.

Por decreto estadual, os bares ainda não estão autorizados a reabrir , porém aqueles que também servem refeições se enquadram na modalidade permitida de funcionar até as 18 horas. Devido às mudança do mapa de risco, em algumas cidades os estabelecimentos puderam reabrir aos domingos.

MÉDIAS

O primeiro registro do índice de fim de semana é do dia 18 de abril (sábado) quando a taxa do Estado era 49,72%. O pico foi atingido no dia 17 de maio (domingo) com 56,62%.

O menor índice desde o início das medições é do dia 8 de agosto (sábado) com 44,34%. O último dado, do dia 29 de agosto (sábado), a média do fim de semana foi de 44,46%.

Quando são analisadas os valores estaduais computados de segunda a sexta-feira, é possível observar que o primeiro índice, do dia 13 de abril (segunda-feira), era de 46,62%.

O pico foi atingido no dia 21 de abril (domingo) com 56,48%. O menor índice é do dia 7 de agosto (sexta-feira) com 42,16%. No último dado, do dia 28 de agosto (sexta), a média do foi de 42,48%.

Em relação aos municípios, os dados extraídos do Painel nesta segunda-feira (31) apontam que Boa Esperança , no Norte do Estado, é a cidade que registrou o maior média de isolamento, 71,49% do fim de semana. Os dados são relativos a sábado (29).

Já Bom Jesus do Norte alcançou 41,83% e contabilizou o menor isolamento entre os 78 municípios capixabas. Ao longo da semana, Águia Branca , no Noroeste do Estado, teve o melhor índice com 67,54%. Assim como aconteceu no fim de semana, Bom Jesus do Norte também computou a menor taxa de isolamento no intervalo entre segunda e sexta: 38,36%.