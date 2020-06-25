Cine drive-in na Praia Grande, no litoral de São Paulo, exibe o filme "Nasce uma Estrela" Crédito: Mathilde Missioneiro/Folhapress

O governo do Estado publicou nesta quinta-feira (25), no Diário Oficial do Estado, uma alteração no decreto sobre medidas para enfrentamento ao novo coronavírus em que autoriza a realização de sessões de cinema no formato drive-in  com pessoas assistindo a filmes em locais abertos, de dentro de seus carros.

O decreto mantém suspensas atividades semelhantes, como cinemas, teatros, museus, boates, casas de shows, espaços culturais e afins, autorizando o cinema no formato drive-in como exceção, desde que siga as regras estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , que também foram publicadas na edição do Diário Oficial desta quinta.

Your browser does not support the audio element. Drive-in - governo do ES autoriza sessões de cinema com pessoas dentro do carro

De acordo com a portaria publicada pela Sesa, entende-se como drive-in uma área externa ou local aberto, em que o acesso e a permanência de clientes nos locais de exibição ou apresentação será permitida somente dentro dos automóveis/carros. Confira as regras:

INGRESSOS E POSICIONAMENTO

Semelhante ao que já está sendo praticado em outros estados brasileiros, não será permitido o acesso a estes locais por pedestres, os clientes deverão ficar dentro dos carros e utilizando máscaras, mantendo uma distância mínima de dois metros entre os veículos. O pagamento dos ingressos deverá ser realizado preferencialmente por aplicativo ou adquirido de forma antecipada.

ALIMENTAÇÃO

Sobre a venda de comida e bebida nos cinemas drive-in, a portaria define que só poderá ser feita na modalidade delivery, não sendo permitido atendimento no balcão ou do lado de fora do veículo.

BANHEIROS

Sobre os banheiros disponibilizados aos clientes, a Secretaria de Estado da Saúde define que eles devem ser mantidos limpos e higienizados durante as sessões a medida em que são utilizados. Partes que necessitem de contato manual, como maçanetas e torneiras deverão ser desinfetadas de forma contínua.

As regras ainda definem que os banheiros deverão ter torneiras e lixeiras com mecanismo de fechamento que dispensam o contato manual e deverão estar abastecidos com água corrente, sabonete líquido e toalhas de papel. Também deve ser disponibilizado álcool 70% para higienização das mãos. Não será permitida a instalação de secadores eletrônicos.

A secretaria destaca, principalmente, que deve ser feito um controle para entrada no banheiro, de acordo com o número de cabines disponíveis, para evitar aglomeração em filas.

FUNCIONÁRIOS

A portaria também traz regras rígidas para os funcionários que vão trabalhar nestes locais e precisarão ter algum tipo de contato com os clientes. Os trabalhadores deverão utilizar máscaras durante todo o tempo. No caso de atendimento direto a clientes, utilizar também o protetor Face Shield quando a distância for menor a 1,5 metro.

Entre as principais medidas de higiene estão lavar as mãos frequentemente por 40 a 60 segundos com água e sabão, principalmente entre os atendimentos, após manipular alimentos, trocas de atividades, tocar objetos sujos/contaminados, objetos pessoais e partes do corpo, manusear resíduos, uso do banheiro, após se alimentar, entre outros. Quando não for possível lavar as mãos, utilizar álcool 70% para higienizar as mãos.

As regras também indicam evitar o contato com pessoas que apresentem sintomas de gripe ou resfriados, evitar cumprimentar pessoas por contato físico, evitar aglomerações e manter distanciamento entre demais funcionários e alertar o empregador caso apresente sintomas gripais para procurar imediatamente o serviço de saúde sobre orientação de afastamento e demais protocolos aplicados.

Para os proprietários, a portaria determina que sejam oferecidas as condições para que funcionários evitem o risco de contágio, incluindo os produtos de higiene pessoal e os equipamentos de proteção de uso individual, como máscaras faciais e protetores do tipo face shield para aqueles que realizam atendimento ao público.

Além disso, organizar os turnos de trabalho de modo a reduzir o número de funcionários dentro dos ambientes, e horários para descanso e lanche em que os trabalhadores não se aglomerem, mantendo o mínimo de 1,5 m de distância.

Confira na íntegra a página do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (25) que traz as regras para os cinemas drive-in: