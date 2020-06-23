Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oportunidade

Coronavírus: Vitória lança edital de emergência para a cultura

Projeto 'Arte em Casa' promete contemplar 160 apresentações artísticas em formato on-line; saiba como se inscrever
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 14:46

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 14:46

Prefeitura Municipal de Vitória lança projeto de apoio à cultura, o
Prefeitura Municipal de Vitória lança projeto de apoio à cultura, o "Arte em Casa" Crédito: Pixabay
Parado desde o início de março, por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo, o setor cultural capixaba ganhou um novo apoio para tentar sair da crise. Seguem até o dia 8 de julho as inscrições para o projeto "Arte em Casa", edital de emergência proposto pela Prefeitura de Vitória que promete contemplar 160 apresentações artísticas em formato on-line. 
O edital investirá R$ 240 mil (oriundos do Fundo Municipal de Cultura) e será dividido em duas fases, com 80 projetos sendo apresentados em cada momento.  A ideia é selecionar iniciativas voltadas para o público infantil, jovem ou adulto, contemplando linguagens como dança, teatro, contação de histórias, poesia, teatro de bonecos, performances, circo e artes plásticas. Apresentações de música,  seja de canto ou instrumental, e performances de DJs também devem ser selecionados.
As inscrições podem ser feitas pelo site Prosas. O edital prevê duas categorias: apresentação livre, que pode ser ao vivo ou gravada, e apresentação musical, obrigatoriamente ao vivo. Os proponentes e artistas devem comprovar residência em Vitória. 

Veja Também

Cultura do ES terá relatório em tempo real de impactos da pandemia

Mário Frias é nomeado para a Secretaria Especial de Cultura

26ª Bienal do Livro de São Paulo é adiada para 2022

"Cada projeto deve receber R$ 1,5 mil. O edital estava pronto desde abril, mas resolvemos adiar o lançamento porque os recursos da prefeitura estavam totalmente destinados para a Saúde, no combate da covid-19, o que era o correto no momento", adiantou Francisco Grijó, secretário municipal de cultura.  
Grijó defende que o poder público precisa zelar pelos artistas, produtores e todos os envolvidos na produção cultural. "A produção artística está ajudando a manter a sanidade da população em casa, ávida por cultura e por entretenimento. Veja o resultado positivo das lives diárias. O edital é mais um instrumento para ajudar nesse momento tão difícil que a pandemia nos impõe", complementa.

LIVES

Os contemplados deverão, durante suas apresentações, promover a conscientização sobre o novo coronavírus, além de defender a importância do isolamento social. As apresentações devem ser realizadas sem aglomerações ou plateia, e não poderão contar com cobranças ou pedidos de cachês.
Francisco Grijó é escritor e secretário Municipal de Cultura de Vitória
Francisco Grijó é escritor e secretário Municipal de Cultura de Vitória Crédito: Vitor Jubini
"O resultado do edital, com os 160 selecionados, deve sair até o dia 15 de julho e as apresentações dos 80 primeiros artistas será logo a seguir", acrescenta Francisco Grijó, dizendo que não há previsão para que o "Arte em Casa" prossiga, mesmo se a pandemia se estender por mais meses. "Esbarramos em questões orçamentárias. Além disso, estamos chegando próximo das eleições municipais, o que praticamente inviabilizaria novos projetos do gênero", explica. 
Questionado sobre o futuro da Lei Rubem Braga, que seria lançada em maio, o secretário afirmou que uma nova data ainda é incerta, pois vai depender da estabilização sanitária do município.  "Devo fazer uma reunião com o prefeito Luciano Rezende  para tratar exclusivamente sobre o assunto. Vou me empenhar para lançar em agosto", complementa. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados