Coronavírus: Vitória lança edital de emergência para a cultura

Prefeitura Municipal de Vitória lança projeto de apoio à cultura, o "Arte em Casa" Crédito: Pixabay

Parado desde o início de março, por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo, o setor cultural capixaba ganhou um novo apoio para tentar sair da crise. Seguem até o dia 8 de julho as inscrições para o projeto "Arte em Casa", edital de emergência proposto pela Prefeitura de Vitória que promete contemplar 160 apresentações artísticas em formato on-line.

O edital investirá R$ 240 mil (oriundos do Fundo Municipal de Cultura) e será dividido em duas fases, com 80 projetos sendo apresentados em cada momento. A ideia é selecionar iniciativas voltadas para o público infantil, jovem ou adulto, contemplando linguagens como dança, teatro, contação de histórias, poesia, teatro de bonecos, performances, circo e artes plásticas. Apresentações de música, seja de canto ou instrumental, e performances de DJs também devem ser selecionados.

As inscrições podem ser feitas pelo site Prosas . O edital prevê duas categorias: apresentação livre, que pode ser ao vivo ou gravada, e apresentação musical, obrigatoriamente ao vivo. Os proponentes e artistas devem comprovar residência em Vitória.

"Cada projeto deve receber R$ 1,5 mil. O edital estava pronto desde abril, mas resolvemos adiar o lançamento porque os recursos da prefeitura estavam totalmente destinados para a Saúde, no combate da covid-19, o que era o correto no momento", adiantou Francisco Grijó, secretário municipal de cultura.

Grijó defende que o poder público precisa zelar pelos artistas, produtores e todos os envolvidos na produção cultural. "A produção artística está ajudando a manter a sanidade da população em casa, ávida por cultura e por entretenimento. Veja o resultado positivo das lives diárias. O edital é mais um instrumento para ajudar nesse momento tão difícil que a pandemia nos impõe", complementa.

LIVES

Os contemplados deverão, durante suas apresentações, promover a conscientização sobre o novo coronavírus, além de defender a importância do isolamento social. As apresentações devem ser realizadas sem aglomerações ou plateia, e não poderão contar com cobranças ou pedidos de cachês.

Francisco Grijó é escritor e secretário Municipal de Cultura de Vitória Crédito: Vitor Jubini

"O resultado do edital, com os 160 selecionados, deve sair até o dia 15 de julho e as apresentações dos 80 primeiros artistas será logo a seguir", acrescenta Francisco Grijó, dizendo que não há previsão para que o "Arte em Casa" prossiga, mesmo se a pandemia se estender por mais meses. "Esbarramos em questões orçamentárias. Além disso, estamos chegando próximo das eleições municipais, o que praticamente inviabilizaria novos projetos do gênero", explica.