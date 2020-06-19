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Estadão

26ª Bienal do Livro de São Paulo é adiada para 2022

Evento não será realizado em 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 16:13

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 16:13

Livros contribuem para a formação cultural da população
Crédito: Pixabay
A Câmara Brasileira do Livro e a Reed Exhibitions, responsáveis pela realização e organização da 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, comunicaram nesta sexta-feira, 19, o adiamento do evento para 2022 diante da pandemia de covid-19 e dos seus impactos. A medida visa "garantir a saúde e segurança dos visitantes, autores, expositores, parceiros e colaboradores". O evento ocorreria entre os dias 30 de outubro e 8 de novembro.
A organização da Bienal Internacional do Livro de São Paulo prometeu divulgar novas informações e novidades do evento. A Bienal do Livro recebe cerca de 600 mil visitantes a cada edição e está entre os principais eventos literário no Brasil. "Em respeito a este público, vamos trabalhar para realizar uma edição ainda melhor e que atenda plenamente à expectativa dos leitores de todo o país", disse a produção, em nota.

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A Bienal voltaria ao Expo Center Norte em 2020. O local já foi sede do evento entre 1996 e 2002, antes de ele se mudar para o Centro de Exposições Imigrantes e então para o Anhembi.
Alguns grandes eventos continuam previstos para o segundo semestre na cidade, entre eles, o show de Harry Styles no Allianz Parque (7 de outubro), a CCXP (3 a 6 de dezembro) e o Lollapalooza Brasil (4 a 6 de dezembro).

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