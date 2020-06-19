26ª Bienal do Livro de São Paulo é adiada para 2022

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Em razão da pandemia de COVID-19, a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e a Reed Exhibitions, responsáveis pela realização e organização da 26ª Bienal Interacional do Livro de São Paulo, comunicam o adiamento do evento para 2022. No momento, a principal preocupação é garantir que o público e expositores possam voltar a frequentar o espaço do evento em segurança. Estamos todos trabalhando para que em 2022 os nossos mais de 600 mil visitantes tenham uma experiência ainda melhor.