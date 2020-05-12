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Cultura

34ª Bienal de São Paulo anuncia mais três artistas e lança endereço virtual

Com Carmela Gross, Daniel de Paula e Gustavo Caboco, são 31 os participantes revelados, cerca de um terço do total
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 16:49

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 16:49

'A Carga', obra de Carmela Gross de 1968
'A Carga', obra de Carmela Gross de 1968 Crédito: Marcello Nitsche/Divulgação
A Bienal de São Paulo anunciou, nesta terça-feira (12), mais três artistas que participarão da sua 34ª edição. São eles Carmela Gross, Daniel de Paula e Gustavo Caboco. Com isso, são 31 os nomes conhecidos da mostra, cerca de um terço de um total de 90, segundo a organização.
Carmela Gross é veterana do evento, já tendo participado de outras sete edições -a primeira delas em 1967 e a última, em 2002. A paulistana é conhecida por articular arquitetura e história, com trabalhos em grande escala que ocupam o espaço urbano e tensionam relações com o público.
Nascido em Boston, nos Estados Unidos, Daniel de Paula discute temas parecidos, ao pensar como a arquitetura e o espaço reproduzem dinâmicas de poder. Ele já teve obras expostas em algumas das instituições de arte mais tradicionais de São Paulo, como o Masp, a Pinacoteca, o MAC-USP o Centro Cultural São Paulo, o CCSP.
Obra 'Campo de Ação/Campo de Visão', de Daniel de Paula, de 2016-2017
Obra 'Campo de Ação/Campo de Visão', de Daniel de Paula, de 2016-2017 Crédito: Everton Ballardin/Divulgação
Completa o trio o curitibano Gustavo Caboco, indígena do povo Wapichana. Embora sua mãe tenha nascido na aldeia Canuanim, em Roraima, ele só conheceu o local aos dez anos de idade. Sua obra é, então, uma tentativa de se conectar com as suas raízes indígenas, ao mesmo tempo em que busca amplificar a voz de seus pares.
Obra sem título de Gustavo Caboco, que participa da 34ª Bienal de São Paulo
Obra sem título de Gustavo Caboco, que participa da 34ª Bienal de São Paulo Crédito: Cortesia do artista
Obras e trajetórias dos 31 artistas participantes anunciados podem ser conhecidos no site bilíngue que a Bienal inaugura também agora. O endereço ainda reúne uma programação atualizado de eventos relacionados à mostra, materiais educativos e publicações, entre outros.

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A lista completa de artistas da 34ª Bienal será divulgada entre maio e junho, segundo a organização.
Com o tema "Faz Escuro mas Eu Canto", a mostra coletiva desta edição estava prevista para começar em 5 de setembro. Por causa da pandemia do novo coronavírus, foi encurtada em um mês, e adiada para o período entre 3 de outubro a 13 de dezembro de 2020.
As mostras individuais da brasileira Clara Ianni e da americana Deana Lawson que ocupariam o Pavilhão da Bienal, no parque Ibirapuera, em abril e em junho, nesta ordem, também foram suspensas.

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