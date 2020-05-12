34ª Bienal de São Paulo anuncia mais três artistas e lança endereço virtual

'A Carga', obra de Carmela Gross de 1968 Crédito: Marcello Nitsche/Divulgação

A Bienal de São Paulo anunciou, nesta terça-feira (12), mais três artistas que participarão da sua 34ª edição. São eles Carmela Gross, Daniel de Paula e Gustavo Caboco. Com isso, são 31 os nomes conhecidos da mostra, cerca de um terço de um total de 90, segundo a organização.

Carmela Gross é veterana do evento, já tendo participado de outras sete edições -a primeira delas em 1967 e a última, em 2002. A paulistana é conhecida por articular arquitetura e história, com trabalhos em grande escala que ocupam o espaço urbano e tensionam relações com o público.

Nascido em Boston, nos Estados Unidos, Daniel de Paula discute temas parecidos, ao pensar como a arquitetura e o espaço reproduzem dinâmicas de poder. Ele já teve obras expostas em algumas das instituições de arte mais tradicionais de São Paulo, como o Masp, a Pinacoteca, o MAC-USP o Centro Cultural São Paulo, o CCSP.

Obra 'Campo de Ação/Campo de Visão', de Daniel de Paula, de 2016-2017 Crédito: Everton Ballardin/Divulgação

Completa o trio o curitibano Gustavo Caboco, indígena do povo Wapichana. Embora sua mãe tenha nascido na aldeia Canuanim, em Roraima, ele só conheceu o local aos dez anos de idade. Sua obra é, então, uma tentativa de se conectar com as suas raízes indígenas, ao mesmo tempo em que busca amplificar a voz de seus pares.

Obra sem título de Gustavo Caboco, que participa da 34ª Bienal de São Paulo Crédito: Cortesia do artista

Obras e trajetórias dos 31 artistas participantes anunciados podem ser conhecidos no site bilíngue que a Bienal inaugura também agora . O endereço ainda reúne uma programação atualizado de eventos relacionados à mostra, materiais educativos e publicações, entre outros.

A lista completa de artistas da 34ª Bienal será divulgada entre maio e junho, segundo a organização.

Com o tema "Faz Escuro mas Eu Canto", a mostra coletiva desta edição estava prevista para começar em 5 de setembro. Por causa da pandemia do novo coronavírus, foi encurtada em um mês, e adiada para o período entre 3 de outubro a 13 de dezembro de 2020.