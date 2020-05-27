Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

Festival de Cinema de Vitória terá sessão drive-in em shopping

Adiado para novembro, sessão dentro do festival terá número de carros limitados e atendimento diretamente nos veículos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 13:27

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 13:27

O Festival de Cinema de Vitória, em 2020, contará com exibições pela internet e com uma sessão em sistema Drive-In Crédito: Sérgio Cardoso
Nem a  pandemia do novo coronavírus foi capaz de desanimar os organizadores do Festival de Cinema de Vitória. Adiado para novembro por conta da covid-19 (a mostra estava programada para acontecer no segundo semestre, no Centro Cultural Sesc Glória), o maior festival de cinema do estado vai acontecer, desta vez apostando na interatividade e em uma inusitada volta ao passado.  
"Muitas mostras de cinema estão apostando em sessões no formato drive-in. Estamos negociando uma exibição no estacionamento do Shopping Vitória. A quantidade de sessões vai depender do orçamento que vamos conseguir levantar", adiantou Lucia Caus, organizadora do Festival de Vitória, reforçando, também, que toda a programação estará disponível online e totalmente gratuita.  
De acordo com a organizadora, o público poderá estacionar seus carros em frente à tela e assistir a uma sessão de cinema em um telão de 10x4 metros. O espaço deve ter capacidade para 400 carros, que devem ser inscritos no site do festival.

Veja Também

Perfil do Instagram convida fotógrafos a exercitar a criatividade

Bolsonaro diz que ator Mário Frias é 'excelente nome' para Secretaria da Cultura

Câmara aprova plano de R$ 3 bi em ações emergenciais para a Cultura

"Também haverá um show depois da sessão, para que as pessoas possam ter mais uma opção de entretenimento. Para garantir a segurança quanto ao risco de contágio da Covid-19 a circulação de pessoas será impedida, exceto para o uso dos sanitários, que terão fila por meio de um aplicativo", complementa.
Outra preocupação é com a alimentação, que será servida nos carros. Para o público que precisar tanto dos serviços de alimentação, quanto do uso dos sanitários, será disponibilizado álcool em gel.
Lucia Caus organiza o Festival de Cinema de Vitória e o FestCine Pedra Azul Crédito: Rodrigo Barbosa
Em relação à interatividade, além das exibições dos filmes, o festival transmitirá  shows e debates pela rede. " A ideia é que as pessoas continuem evitando os transportes públicos para não correrem riscos de contágio", explica Lúcia.
O Festival de Cinema de Vitória deve acontecer em novembro, ainda em data a ser agendada. A organização da mostra já está em negociação para escolher o homenageado de 2020. O evento está com inscrições abertas pelo site até 23 de junho. As curadorias e comissões de seleção também estão recebendo, por e-mail, os relatórios parciais com os filmes inscritos.

DOMINGOS MARTINS

A terceira edição do FestCine Pedra Azul também pode ter uma sessão drive-in. Os organizadores estão em negociação com o Posto Morangão, em Domingos Martins. "Os serviços de alimentação vão funcionar no sistema de entrega, feito diretamente nos carros por profissionais equipados com trajes de proteção completa", adiantou Lucia Caus.
O evento, marcado para acontecer de 4 a 8 de agosto, é uma parceria da Galpão Produções e Tower Filmes. Toda a programação da mostra também estará disponível no site do evento.
Para as sessões Drive-In, tanto no Festival de Vitória quanto do FestCine Pedra Azul, o público deverá se inscrever pelos sites dos festivais, informando a placa dos carros. Em Domingos Martins, a sessão vai comportar cerca de 100 carros, com entrada franca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados