Festival de Cinema de Vitória terá sessão drive-in em shopping

O Festival de Cinema de Vitória, em 2020, contará com exibições pela internet e com uma sessão em sistema Drive-In Crédito: Sérgio Cardoso

Nem a pandemia do novo coronavírus foi capaz de desanimar os organizadores do Festival de Cinema de Vitória. Adiado para novembro por conta da covid-19 (a mostra estava programada para acontecer no segundo semestre, no Centro Cultural Sesc Glória), o maior festival de cinema do estado vai acontecer, desta vez apostando na interatividade e em uma inusitada volta ao passado.

"Muitas mostras de cinema estão apostando em sessões no formato drive-in. Estamos negociando uma exibição no estacionamento do Shopping Vitória. A quantidade de sessões vai depender do orçamento que vamos conseguir levantar", adiantou Lucia Caus, organizadora do Festival de Vitória, reforçando, também, que toda a programação estará disponível online e totalmente gratuita.

De acordo com a organizadora, o público poderá estacionar seus carros em frente à tela e assistir a uma sessão de cinema em um telão de 10x4 metros. O espaço deve ter capacidade para 400 carros, que devem ser inscritos no site do festival.

"Também haverá um show depois da sessão, para que as pessoas possam ter mais uma opção de entretenimento. Para garantir a segurança quanto ao risco de contágio da Covid-19 a circulação de pessoas será impedida, exceto para o uso dos sanitários, que terão fila por meio de um aplicativo", complementa.

Outra preocupação é com a alimentação, que será servida nos carros. Para o público que precisar tanto dos serviços de alimentação, quanto do uso dos sanitários, será disponibilizado álcool em gel.

Lucia Caus organiza o Festival de Cinema de Vitória e o FestCine Pedra Azul Crédito: Rodrigo Barbosa

Em relação à interatividade, além das exibições dos filmes, o festival transmitirá shows e debates pela rede. " A ideia é que as pessoas continuem evitando os transportes públicos para não correrem riscos de contágio", explica Lúcia.

O Festival de Cinema de Vitória deve acontecer em novembro, ainda em data a ser agendada. A organização da mostra já está em negociação para escolher o homenageado de 2020. O evento está com inscrições abertas pelo site até 23 de junho. As curadorias e comissões de seleção também estão recebendo, por e-mail, os relatórios parciais com os filmes inscritos.

DOMINGOS MARTINS

A terceira edição do FestCine Pedra Azul também pode ter uma sessão drive-in. Os organizadores estão em negociação com o Posto Morangão, em Domingos Martins. "Os serviços de alimentação vão funcionar no sistema de entrega, feito diretamente nos carros por profissionais equipados com trajes de proteção completa", adiantou Lucia Caus.

O evento, marcado para acontecer de 4 a 8 de agosto, é uma parceria da Galpão Produções e Tower Filmes. Toda a programação da mostra também estará disponível no site do evento