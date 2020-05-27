Bolsonaro diz que ator Mário Frias é 'excelente nome' para Secretaria da Cultura

Mário Frias, cotado para assumir a Secretaria Especial da Cultura Crédito: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro disse na noite desta terça-feira (26) que ainda não decidiu quem será o novo secretário especial da Cultura, mas afirmou que o ex-ator de "Malhação" Mário Frias é um "excelente nome".

Ao chegar ao Palácio do Alvorada, Bolsonaro afirmou que conversou com o ator na semana passada e que "gostou muito dele".

"Conversei semana passada com o Mário Frias. Gostei muito dele, a primeira impressão foi excelente. É um candidato, é um candidato."

O presidente afirmou que ainda precisa fazer alguns ajustes em cargos na Esplanada dos Ministérios, que estavam pendentes, antes de tomar uma decisão a respeito da Secretaria Especial da Cultura. Bolsonaro também disse que outros nomes estão sendo apresentados a sua equipe.

"Estão aparecendo alguns nomes. Eu deixo mais a cargo de um assessor meu esses assuntos, se informar bem. A gente procura o melhor pra botar lá. Agora o Frias é um excelente nome", disse o presidente.

A troca na Secretaria Especial da Cultura se deu na semana passada, com a saída de Regina Duarte, que, segundo Bolsonaro, vai assumir um cargo na Cinemateca, em São Paulo. Como a Folha mostrou, a também atriz vinha sofrendo um processo de fritura dentro do governo, que buscava uma "saída honrosa" para Duarte.