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Cultura

Bolsonaro diz que ator Mário Frias é 'excelente nome' para Secretaria da Cultura

O presidente também disse que outros nomes estão sendo apresentados para o cargo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 10:34

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 10:34

Mário Frias, cotado para assumir a Cultura
Mário Frias, cotado para assumir a Secretaria Especial da Cultura Crédito: Reprodução
O presidente Jair Bolsonaro disse na noite desta terça-feira (26) que ainda não decidiu quem será o novo secretário especial da Cultura, mas afirmou que o ex-ator de "Malhação" Mário Frias é um "excelente nome".
Ao chegar ao Palácio do Alvorada, Bolsonaro afirmou que conversou com o ator na semana passada e que "gostou muito dele".
"Conversei semana passada com o Mário Frias. Gostei muito dele, a primeira impressão foi excelente. É um candidato, é um candidato."
O presidente afirmou que ainda precisa fazer alguns ajustes em cargos na Esplanada dos Ministérios, que estavam pendentes, antes de tomar uma decisão a respeito da Secretaria Especial da Cultura. Bolsonaro também disse que outros nomes estão sendo apresentados a sua equipe.
"Estão aparecendo alguns nomes. Eu deixo mais a cargo de um assessor meu esses assuntos, se informar bem. A gente procura o melhor pra botar lá. Agora o Frias é um excelente nome", disse o presidente.

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A troca na Secretaria Especial da Cultura se deu na semana passada, com a saída de Regina Duarte, que, segundo Bolsonaro, vai assumir um cargo na Cinemateca, em São Paulo. Como a Folha mostrou, a também atriz vinha sofrendo um processo de fritura dentro do governo, que buscava uma "saída honrosa" para Duarte.
"Regina pediu para sair por questão de família. Muita pancada levou e no meu governo leva mesmo, até quem não tem culpa leva", disse o presidente.

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