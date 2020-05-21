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Secretaria de Cultura

Mário Frias diz que existe 'possibilidade real' de assumir a Cultura

Conhecido por sua interpretação no seriado Malhação,  o ator divulgou vídeo  comentando os encontros com o presidente Jair Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 14:44

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 14:44

Mário Frias, cotado para assumir a Cultura
Mário Frias, cotado para assumir a Cultura Crédito: Reprodução
O ator Mário Frias divulgou vídeo nesta quinta (21) em sua conta no Instagram dizendo que existe "possibilidade real" de assumir a pasta da Cultura no lugar deixado vago pela atriz Regina Duarte.
"Estão divulgando notas na imprensa, dizendo que eu já assumi a secretaria, isso não é verdade. O que aconteceu é que tive a oportunidade de passar os últimos dois dias com o presidente Bolsonaro, o que já me enche de orgulho e esperança", disse o ator, que foi do elenco da novela "Malhação", da Globo.
A escolha de Bolsonaro foi mais uma vez criticada pela falta de preparo técnico do ator naquele cargo. O ex- secretário da Cultura Henrique Pires disse que se pudesse dar um conselho a quem entra no lugar de Regina Duarte seria "não basta ter prestígio social, é preciso ter argumentação técnica".

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