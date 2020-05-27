Perfil do Instagram convida fotógrafos a exercitar a criatividade

Projeto Fotogratena incentiva pessoas a fotografarem durante a quarentena Crédito: Instagram/@chapadademaispraligar

Com muito tempo em casa e sem trabalho, o fotógrafo Daniel Aratangy, 41, resolveu criar no fim de abril um perfil no Instagram para incentivar as pessoas a fotografar durante a quarentena.

A proposta do projeto Fotogratena é simples: a cada semana ele escolhe um tema, como fotografar um copo, uma mão ou algo azul. As melhores imagens são publicadas na conta, que possui mais de 3.200 seguidores.

A maior parte das contribuições são feitas por fotógrafos amadores ou em começo de carreira. A seleção é feita por Aratangy, que conta receber em torno de mil imagens por semana. Ele diz buscar por fotos únicas, que traduzam uma diversidade de olhares.

"Todo mundo tem uma câmera na mão. As pessoas conseguem fazer registros incríveis com o celular, mas a ideia é fazer uma foto que nenhuma pessoa faria daquele jeito, conseguir imprimir o seu olhar", afirma.

Para isso, ele sugere experimentar bastante, aproveitando o tempo livre. "Tente usar ângulos diferentes. Se for fazer uma foto de frente, abaixe para fazer a foto ou suba numa cadeira. Pense qual luz ficaria mais bonita", diz.

Até o momento, os temas foram pensados para serem executados de casa. Para o fim da quarentena, Arantangy está guardando um tema mais abstrato, como liberdade.