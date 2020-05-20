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Oficinas de fotografia com celular e edição gratuitas na quarentena

Edição de vídeo, stencil, customização, maquiagem básica e encadernação artesanal também estão nas aulas serão oferecidas pelo grupo Odomodê, CRJ e Casa da Juventude. Saiba como participar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 09:51

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 09:51

Instagram, app, aplicativo
Aulas acontecem no Instagram do grupo Odomodê e pelo WhatsApp Crédito: Pixabay/Digitalpfade
Que tal aproveitar o tempo livre na quarentena para aprender? Até o dia 28 de maio, o Núcleo Afro Odomodê, o CRJ Itinerante e a Casa da Juventude realizam oficinas gratuitas on-line, além de "lives" sobre empoderamento e temas ligados à juventude de Vitória. As atividades são gratuitas e vão acontecer por meio do Instagram do Odomodê e WhatsApp das três instituições.
Segundo a Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória (Semcid), serão oferecidas oficinas de fotografia com celular, edição de vídeo, stencil, customização, maquiagem básica e encadernação artesanal. Em relação às lives, os temas discutidos serão empoderamento e identidade negra, Covid-19 e questão racial, empregabilidade e empreendedorismo em época de pós-pandemia, Enem, dança e saúde. 
"Será uma oportunidade para os jovens aprenderem e interagirem através de ferramentas on-line, que, por sinal, já dominam muito bem", disse a secretária de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Renata Freire Ferreira Batista.
Para a coordenadora de Políticas para a Juventude da Semcid, Jéssica Delcaro, essa iniciativa, além de garantir que as atividades dos espaços da juventude não sejam paralisadas por conta do isolamento social, permite que os jovens de Vitória tenham uma oportunidade de formação enquanto o atendimento presencial está temporariamente suspenso.

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"No bate-papo sobre empregabilidade e empreendedorismo, por exemplo, os jovens terão a chance de discutir temas que poderão ser utilizados no período pós-pandemia", reforçou.
As atividades do CRJ Itinerante acontecem pelo Whatsapp, no número (27) 99810-4737. Já as oficinas do Odomodê serão realizadas pelo Instagram (@odomodevitória) e pelo Whatsapp, no número (27) 99297-5575. As atividades da Casa da Juventude são pelo Whatsapp, no número (27) 99977-1464. Confira a programação abaixo.
  • NÚCLEO AFRO ODOMODÊ
  • 21/05 - 18h - Live  Diálogo Odomodê: COVID-19 e a questão racial. Convidados: João Vitor e Tiago Prado, mediador Ludovico (Equipe Odomodê). Instagram Odomodê
  • 26/05  15h- Oficina em vídeo sobre fotografia com celular. Responsáveis: Raffaella (Equipe Odomodê). Instagram Odomodê
  • 28/05  18h - Live  Diálogo Odomodê Jovem: Empregabilidade e Empreendedorismo em tempos de pós-pandemia. Convidado: Robson Brandão Neves, mediadora Adriana (Equipe Odomodê). Instagram Odomodê
  • CRJ ITINERANTE
  • 20/05 - 17h às 18h  Oficina em vídeo de edição de vídeo pelo celular. Responsáveis: Frederico Farias, Orientador Social em parceria com Rafaela Conceição, Orientadora Social (Odomodê) - Instagram Odomodê
  • 22/05 - 17h às 18h  Oficina em vídeo de stencil e valorização da cultura local. Responsáveis: Frederico Farias, Orientador Social em parceria com Elionice Fagundes, Assistente Social (CDJ). Grupo do Whatsapp [(27) 99810-4737)].
  • 27/05  17h-Oficina em vídeo de Customização: Moda e Negritude, Responsáveis: Frederico (CRJ Itinerante) e Raffaella - Instagram Odomodê
  • 29/05 - 17h às 18h  Live - A Juventude quer saber: Ansiedade e saúde mental. Convidado: e mediador Frederico Farias, Orientador Social, em parceria com Elionice Fagundes- Assistente Social (CDJ). Instagram Odomodê
  • CASA DA JUVENTUDE
  • 19/05 e 20/05 - 17h às 18h30min - Oficina On-line de Maquiagem Básica. Convidado: Isabella Sacramento. Acompanhamento da Atividade: Marisa Ribeiro (Orientadora e Social) e Elionice Fagundes (Assistente Social). Grupo do Whatsapp [(27) 99977-1464)]
  • 22/05 - 17h às 18h  Live - Bate-Papo: A Dança como ferramenta de socialização em tempos de isolamento social. Convidado: Bboy Tiaguim. Acompanhamento da Atividade: Elionice Fagundes (Assistente. Social) e Jairo Hortêncio (Assistente administrativo). Instagram Odomodê
  • 26/05 - 18h às 19h  Live - Bate-Papo: Se liga no Enem. Convidado: Karoline Simora (Cursinho Risoflora) e mediador Marisa Ribeiro, orientadora social. Instagram Odomodê
  • 28/05 - 17h às 18h  Oficina em vídeo de encadernação artesanal. Convidado: Wanderson de Oliveira. Acompanhamento da Atividade: Marisa Ribeiro, orientadora social e equipe da casa da juventude. Grupo do WhatsApp [(27) 99977-1464]

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