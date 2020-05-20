Oficinas de fotografia com celular e edição gratuitas na quarentena

Aulas acontecem no Instagram do grupo Odomodê e pelo WhatsApp Crédito: Pixabay/Digitalpfade

Que tal aproveitar o tempo livre na quarentena para aprender? Até o dia 28 de maio, o Núcleo Afro Odomodê, o CRJ Itinerante e a Casa da Juventude realizam oficinas gratuitas on-line, além de "lives" sobre empoderamento e temas ligados à juventude de Vitória. As atividades são gratuitas e vão acontecer por meio do Instagram do Odomodê e WhatsApp das três instituições.

Segundo a Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória (Semcid), serão oferecidas oficinas de fotografia com celular, edição de vídeo, stencil, customização, maquiagem básica e encadernação artesanal. Em relação às lives, os temas discutidos serão empoderamento e identidade negra, Covid-19 e questão racial, empregabilidade e empreendedorismo em época de pós-pandemia, Enem, dança e saúde.



"Será uma oportunidade para os jovens aprenderem e interagirem através de ferramentas on-line, que, por sinal, já dominam muito bem", disse a secretária de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Renata Freire Ferreira Batista.

Para a coordenadora de Políticas para a Juventude da Semcid, Jéssica Delcaro, essa iniciativa, além de garantir que as atividades dos espaços da juventude não sejam paralisadas por conta do isolamento social, permite que os jovens de Vitória tenham uma oportunidade de formação enquanto o atendimento presencial está temporariamente suspenso.

"No bate-papo sobre empregabilidade e empreendedorismo, por exemplo, os jovens terão a chance de discutir temas que poderão ser utilizados no período pós-pandemia", reforçou.

As atividades do CRJ Itinerante acontecem pelo Whatsapp, no número (27) 99810-4737. Já as oficinas do Odomodê serão realizadas pelo Instagram (@odomodevitória) e pelo Whatsapp, no número (27) 99297-5575. As atividades da Casa da Juventude são pelo Whatsapp, no número (27) 99977-1464. Confira a programação abaixo.

NÚCLEO AFRO ODOMODÊ

21/05 - 18h - Live  Diálogo Odomodê: COVID-19 e a questão racial. Convidados: João Vitor e Tiago Prado, mediador Ludovico (Equipe Odomodê). Instagram Odomodê



Instagram Odomodê 26/05  15h- Oficina em vídeo sobre fotografia com celular. Responsáveis: Raffaella (Equipe Odomodê). Instagram Odomodê

Instagram Odomodê 28/05  18h - Live  Diálogo Odomodê Jovem: Empregabilidade e Empreendedorismo em tempos de pós-pandemia. Convidado: Robson Brandão Neves, mediadora Adriana (Equipe Odomodê). Instagram Odomodê

CRJ ITINERANTE

20/05 - 17h às 18h  Oficina em vídeo de edição de vídeo pelo celular. Responsáveis: Frederico Farias, Orientador Social em parceria com Rafaela Conceição, Orientadora Social (Odomodê) - Instagram Odomodê

17h às 18h  Oficina em vídeo de edição de vídeo pelo celular. Frederico Farias, Orientador Social em parceria com Rafaela Conceição, Orientadora Social (Odomodê) - Instagram Odomodê 22/05 - 17h às 18h  Oficina em vídeo de stencil e valorização da cultura local. Responsáveis: Frederico Farias, Orientador Social em parceria com Elionice Fagundes, Assistente Social (CDJ). Grupo do Whatsapp [(27) 99810-4737)].

17h às 18h  Oficina em vídeo de stencil e valorização da cultura local. Frederico Farias, Orientador Social em parceria com Elionice Fagundes, Assistente Social (CDJ). 27/05  17h-Oficina em vídeo de Customização: Moda e Negritude, Responsáveis: Frederico (CRJ Itinerante) e Raffaella - Instagram Odomodê

17h-Oficina em vídeo de Customização: Moda e Negritude, Responsáveis: Frederico (CRJ Itinerante) e Raffaella - Instagram Odomodê 29/05 - 17h às 18h  Live - A Juventude quer saber: Ansiedade e saúde mental. Convidado: e mediador Frederico Farias, Orientador Social, em parceria com Elionice Fagundes- Assistente Social (CDJ). Instagram Odomodê