Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Concurso de beleza

Miss ES Mini, Mirim, Juvenil e Teen abre inscrição para seletiva online

Concurso de beleza presencial está marcado para dezembro deste ano e organização destaca que seguirá protocolos de segurança em meio à pandemia do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 08:00

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 08:00

16/12/2019 - 85 meninas disputaram o Miss ES Mini, Mirim, Juvenil e Teen 2020
16/12/2019 - 85 meninas disputaram o Miss ES Mini, Mirim, Juvenil e Teen 2020 Crédito: Camilla Baptistin
De agora até a primeira quinzena de outubro, meninas que têm entre 1 ano e 26 anos de idade podem se inscrever para participar do Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen 2021 por meio da internet. Seguindo as regras de isolamento provocado pela pandemia do novo coronavírus, a organização do evento está recebendo material das candidatas por WhatsApp e e-mail.
A primeira etapa de seleção sempre foi virtual, dessa forma. O que mudou mesmo foram os atendimentos, que estão sendo feitos por telefone e e-mail, e eventuais ações que nós fazíamos nos municípios e em pontos de grande circulação, diz Thays do Espírito Santo, que coordena o concurso de beleza ao lado de Ivete do Espírito Santo.
No entanto, a adaptação em meio ao surto da Covid-19 não diminuiu o interesse das capixabas pelo sonho de se tornar miss. Todos os nossos colaboradores estão trabalhando por home office e a procura está muito boa. As inscrições também estão andando muito bem e nossa expectativa está alta, adianta.
Com o material fotográfico das candidatas, um grupo de avaliadores aprova  ou não  a inscrição das jovens avaliando beleza e fotogenia. As que passam da primeira etapa recebem cronograma com aulas de postura, passarela, comportamento e ensaio fotográfico.

Veja Também

Sul-africana é coroada Miss Universo 2019 e fala contra o racismo

Sexta-Fire: Mini Miss, A Usurpadora e festas no Espírito Santo

Mãe faz campanha para realizar sonho da filha em ser Miss ES

Por enquanto, o concurso está mantido para acontecer em dezembro. Nós acreditamos que, até lá, já vamos ter estrutura para, na data, promover o evento de forma segura. Vamos cuidar das meninas dentro da legislação para que a gente realize o sonho sem colocar a vida de ninguém em risco, conclui.

INSCRIÇÕES

As interessadas podem enviar duas fotos de rosto e duas fotos de corpo inteiro (não são aceitas fotos em traje de banho) para o WhatsApp (27) 99789-7210 e manifestar vontade de participar de concurso.
Mais informações também podem ser dadas por meio do e-mail [email protected] e site www.thpromocoes.com.br.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados