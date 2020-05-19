Miss ES Mini, Mirim, Juvenil e Teen abre inscrição para seletiva online

De agora até a primeira quinzena de outubro, meninas que têm entre 1 ano e 26 anos de idade podem se inscrever para participar do Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen 2021 por meio da internet. Seguindo as regras de isolamento provocado pela pandemia do novo coronavírus, a organização do evento está recebendo material das candidatas por WhatsApp e e-mail.
A primeira etapa de seleção sempre foi virtual, dessa forma. O que mudou mesmo foram os atendimentos, que estão sendo feitos por telefone e e-mail, e eventuais ações que nós fazíamos nos municípios e em pontos de grande circulação, diz Thays do Espírito Santo, que coordena o concurso de beleza ao lado de Ivete do Espírito Santo.
No entanto, a adaptação em meio ao surto da Covid-19 não diminuiu o interesse das capixabas pelo sonho de se tornar miss. Todos os nossos colaboradores estão trabalhando por home office e a procura está muito boa. As inscrições também estão andando muito bem e nossa expectativa está alta, adianta.
Com o material fotográfico das candidatas, um grupo de avaliadores aprova ou não a inscrição das jovens avaliando beleza e fotogenia. As que passam da primeira etapa recebem cronograma com aulas de postura, passarela, comportamento e ensaio fotográfico.
Por enquanto, o concurso está mantido para acontecer em dezembro. Nós acreditamos que, até lá, já vamos ter estrutura para, na data, promover o evento de forma segura. Vamos cuidar das meninas dentro da legislação para que a gente realize o sonho sem colocar a vida de ninguém em risco, conclui.
INSCRIÇÕES
As interessadas podem enviar duas fotos de rosto e duas fotos de corpo inteiro (não são aceitas fotos em traje de banho) para o WhatsApp (27) 99789-7210 e manifestar vontade de participar de concurso.
Mais informações também podem ser dadas por meio do e-mail [email protected] e site www.thpromocoes.com.br.