Miss ES Mini, Mirim, Juvenil e Teen abre inscrição para seletiva online

16/12/2019 - 85 meninas disputaram o Miss ES Mini, Mirim, Juvenil e Teen 2020 Crédito: Camilla Baptistin

A primeira etapa de seleção sempre foi virtual, dessa forma. O que mudou mesmo foram os atendimentos, que estão sendo feitos por telefone e e-mail, e eventuais ações que nós fazíamos nos municípios e em pontos de grande circulação, diz Thays do Espírito Santo, que coordena o concurso de beleza ao lado de Ivete do Espírito Santo.

No entanto, a adaptação em meio ao surto da Covid-19 não diminuiu o interesse das capixabas pelo sonho de se tornar miss. Todos os nossos colaboradores estão trabalhando por home office e a procura está muito boa. As inscrições também estão andando muito bem e nossa expectativa está alta, adianta.

Com o material fotográfico das candidatas, um grupo de avaliadores aprova  ou não  a inscrição das jovens avaliando beleza e fotogenia. As que passam da primeira etapa recebem cronograma com aulas de postura, passarela, comportamento e ensaio fotográfico.

Por enquanto, o concurso está mantido para acontecer em dezembro. Nós acreditamos que, até lá, já vamos ter estrutura para, na data, promover o evento de forma segura. Vamos cuidar das meninas dentro da legislação para que a gente realize o sonho sem colocar a vida de ninguém em risco, conclui.

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