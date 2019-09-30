Mãe faz campanha para realizar sonho da filha em ser Miss ES

A estudante Dhaffny Rhakelly Bitencourt, de 10 anos, tem o sonho de se tornar Miss Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal

o sonho da filha, Dhaffny, de 10 anos, de ser miss. Mas, até o próximo dia 10 de outubro, a família precisa arrecadar R$ 2,5 mil para conseguir pagar todos os custos que a inscrição envolve. Além de taxa, a menina precisa se munir de vestidos, maquiagem e penteados para conseguir disputar o título. Até agora, a família só tem R$ 420 para isso. Beatriz Bitencourt, de 27 anos, quer realizar, Dhaffny, de 10 anos, de ser. Mas, até o próximo dia 10 de outubro, a família precisa arrecadar R$ 2,5 mil para conseguir pagar todos os custos que a inscrição envolve. Além de taxa, a menina precisa se munir depara conseguir disputar o título. Até agora, a família só tem R$ 420 para isso.

Por meio de uma vaquinha online, Beatriz acredita que conseguirá arrecadar o valor: "Também estou vendendo rifas, valendo uma cesta de chocolate. Mas para quem está mais longe e quer ajudar, tem a vaquinha na internet. Pensei em desistir, mas minha filha está muito animada e tem o sonho de ser miss".

Alto Rio Novo, Norte do desfile e de se produzir toda para ir onde quer que fosse. "É dela. Eu nunca fui ligada nesse mundo de concursos e fiquei sabendo desse concurso por meio de uma rede social. Vi o anúncio, decidi inscrevê-la e ela foi selecionada. Só que há taxa de inscrição e esses outros gastos com roupa e produção que eu vou ter e, infelizmente, não tenho como bancar", afirma. De acordo com a mãe, a menina, que é natural de, Norte do Espírito Santo , sempre gostou de ser fotografada, de brincar dee de se produzir toda para ir onde quer que fosse. "É dela. Eu nunca fui ligada nesse mundo de concursos e fiquei sabendo desse concurso por meio de uma rede social. Vi o anúncio, decidi inscrevê-la e ela foi selecionada. Só que há taxa de inscrição e esses outros gastos comque eu vou ter e, infelizmente, não tenho como bancar", afirma.

A mocinha é enfática em querer participar da competição e, de acordo com Beatriz, até melhorou o desempenho na escola quando soube da possibilidade de desfilar para o Espírito Santo inteiro. "Ela está indo bem e deu uma melhorada nas últimas semanas, o que me incentiva mais ainda a tentar realizar esse sonho dela", reitera.

Crédito: Arquivo pessoal

PERDA DO IRMÃO

Dhaffny e a família passaram por maus bocados nos últimos meses. Há um ano e cinco meses, eles perderam o filho mais novo em um acidente. Depois do episódio, as duas - que hoje em dia moram sozinhas - apresentaram um quadro de depressão e agora é que estão conseguindo tocar no assunto de forma mais tranquila.

"Eu vi no concurso uma forma de fazer a minha filha enfrentar melhor essa fase. Depois que eu toquei nesse assunto com ela, além da melhora nos estudos, vi que ela ficou animadinha com tudo, por isso que estou lutando tanto para conseguir inscrevê-la", corrobora. "Ela quer dedicar a possível vitória dela, no concurso, ao irmão. Na verdade, participar já seria uma homenagem a ele", conta.

Apesar de ter conseguido, até agora, juntar muito menos do que o valor que precisa para a filha competir, de fato, em dezembro no Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen, ela garante que seguirá firme no propósito. "Eu vou continuar correndo atrás (risos)".

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