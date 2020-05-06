Formemus lança versão online e abre inscrições para apresentações ao vivo

Ainda sem data para acontecer, o Formemus está com inscrições abertas para as apresentações musicais de 2020 Crédito: Divulgação

Importante intercâmbio entre profissionais de todos os setores da indústria musical capixaba, o Formemus, versão 2020, está com inscrições abertas para os tradicionais, e disputados, showcases (apresentações musicais que acontecem na área externa do evento, realizado no Centro Cultural Sônia Cabral, em Vitória).

As inscrições para os showcases acontecem até 5 de junho, por meio da internet . Podem se inscrever artistas solos, duos, trios ou bandas, instrumentais ou com vocal. Para 2020, serão selecionadas até seis espetáculos que apresentem apenas músicas autorais.

Os nomes dos artistas selecionados serão divulgados até o final de junho. A curadoria usará como critérios itens como originalidade, performance, qualidade musical e interpretação.

O Formemus ainda não conta com uma data definida para acontecer (a previsão é que as atividades ocorram no segundo semestre deste ano). A abertura das inscrições, porém, soam como um ato de resistência, uma espécie de certeza que o tradicional evento do setor musical está vivo e pronto para vencer a crise imposta ao setor cultural pela pandemia do novo coronavírus.

"Abrir as inscrições é uma ação que pensamos ser importante para manter o projeto ativo, com reflexão e afetividade", garante uma das organizadoras do encontro, Simone Marçal. "É importante que a produção siga dentro da atual realidade em que vivemos", acredita.

#formemusemcasa, uma versão online que pretende disponibilizar semanalmente vídeos com os painéis realizados em 2019. O material pode ser conferido nas redes sociais do Formemus e no canal do YouTube. Para ter acesso, o público pode também entrar no site Além do chamamento musical, a mostra traz outra bem-vinda novidade, o, uma versão online que pretende disponibilizar semanalmente vídeos com os painéis realizados em 2019. O material pode ser conferido nas redes sociais do Formemus e no canal do YouTube. Para ter acesso, o público pode também entrar no site www.formemus.com.br

O primeiro painel disponibilizado será o de Direitos Autorais, com Dani Souza e Manno Góes, da UBC  União Brasileira de Compositores. A direção de imagens é assinada por Wyucler Rodrigues.

"Aproveitamos a oportunidade para disponibilizar alguns painéis de 2019. Estamos sempre pensando em conexões. Ano passado, tivemos uma ação chamada 'Conexão Periferia Interior', com cerca de 20 jovens. Deu tanto certo que, no mês passado, eles lançaram um videoclipe. É muito gratificante ver o evento reverberando, complementa Simone.

OPORTUNIDADE PARA BRILHAR

Sobre as inscrições para os showcases , vale lembrar que elas são abertas a artistas solos, duos, trios ou bandas, instrumentais ou com vocal. A seleção será feita por uma curadoria e as apresentações servem como uma vitrine para os selecionados, já que importantes contratantes participam do evento.

As inscrições para os showcases do Formemus 2020 seguem até o dia 5 de junho Crédito: Marco Franco