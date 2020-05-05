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Televisão

Conversa com Bial estreia nova temporada com entrevistas feitas de casa

Programa da Globo volta ao ar no próximo dia 18
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 13:35

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 13:35

O jornalista e apresentador Pedro Bial
O jornalista e apresentador Pedro Bial Crédito: Fábio Rocha/Globo
O Conversa com Bial voltará à grade da Globo no próximo dia 18 de maio. Em formato mais curto, com cerca de 30 minutos de duração, o programa deverá ser exibido na mesma faixa de horário que ocupava anteriormente -por volta da 1h da madrugada, após o Jornal da Globo.
Pedro Bial fará as entrevistas desta nova temporada remotamente, de sua casa, via vídeo. Mais informações serão divulgadas nas próximas horas pela Globo.
Em meados de março, a emissora anunciou que adiaria a volta do Conversa com Bial, prevista para acontecer após o BBB 20, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.
Em seu programa, o apresentador já entrevistou figuras importantes como o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, o influenciador Olavo de Carvalho, e o ex-deputado federal Jean Wyllys. Seu propósito é dar voz a entrevistados com ideias opostas e até conflitantes.

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