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Opinião

Pedro Bial: "Acho mulher grávida um tesão"

Apresentador surpreendeu com comentário em bate-papo com Miá Mello em seu programa na Globo

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 06:58

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

14 ago 2019 às 06:58
Crédito: TV Globo/Reprodução
Pedro Bial fez uma declaração no mínimo curiosa ao conversas sobre maternidade com a atriz Miá Mello, em cartaz em "Mãe Fora da Caixa", no Rio de Janeiro. No programa da noite desta terça (13), o jornalista comentou sobre como enxerga a mulher grávida hoje em dia. 
"Acho mulher grávida um tesão! Acho muito legal", soltou, antes de perguntar à sua convidada se ela sempre quis ser mãe. 
"Não. Nem fui a garota de brincar mais com boneca, de 'quando crescer quero casar, ter filhos'. Mas assim que engravidei vi que tinha nascido para fazer isso. A Nina me trouxe uma energia de vida, parece que vou dar conta de tudo", respondeu Miá, para quebrar o climão no programa. 

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