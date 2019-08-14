Pedro Bial: "Acho mulher grávida um tesão"

Pedro Bial fez uma declaração no mínimo curiosa ao conversas sobre maternidade com a atriz Miá Mello, em cartaz em "Mãe Fora da Caixa", no Rio de Janeiro. No programa da noite desta terça (13), o jornalista comentou sobre como enxerga a mulher grávida hoje em dia.
"Acho mulher grávida um tesão! Acho muito legal", soltou, antes de perguntar à sua convidada se ela sempre quis ser mãe.
"Não. Nem fui a garota de brincar mais com boneca, de 'quando crescer quero casar, ter filhos'. Mas assim que engravidei vi que tinha nascido para fazer isso. A Nina me trouxe uma energia de vida, parece que vou dar conta de tudo", respondeu Miá, para quebrar o climão no programa.