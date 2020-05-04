Artistas lamentam a morte de Flávio Migliaccio nas redes sociais

Ver essa foto no Instagram

Perdi hoje um amigo, um colega de cena,um mestre. Trabalhamos juntos por 5 anos de Segunda a Sexta para iluminar de alegria as terças com TAPAS & BEIJOS. E Flavio brilhava todo dia com sua generosidade e experiência. Flavitcho, vai com Deus,meu amigo. JURANDIR vai continuar tocando esse Rei do Beirute com o JURASSAMBA tentando alegrar o povo. Coração partido.? Que tristeza. Que dor. ... @gshow @tvglobo