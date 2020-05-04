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Artistas lamentam a morte de Flávio Migliaccio nas redes sociais

Parceiros em sua carreira, amigos homenageiam e elogiam o ator
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 15:49

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 15:49

Flávio Migliaccio
Flávio Migliaccio na novela "Êta Mundo Bom!" Crédito: Reprodução/ TV Globo
Nas redes sociais, amigos e colegas se despedem e deixam homenagens a Flávio Migliaccio. Aos 85 anos, o ator foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (4), em seu sítio, em Rio Bonito (RJ).
Flávio fez sucesso na telinha, entre os destaques estão as suas atuações em "O Astro", "Rainha da Sucata",  e "Êta Mundo bom!", que está em exibição na TV Globo, no "Vale a pena ver de Novo".  
O personagem Xerife, da série 'Shazan, Xerife e Cia', programa infantojuvenil da década de 70, foi um marco na carreira do ator. A autora Letícia Dornelles relembrou o papel em sua despedida: "Herói atrapalhado da minha infância. O Xerife! Shazan, Xerife e Companhia! Tio Maneco! Que Deus lhe receba. Que console a sua família"
Outro personagem que ficou marcado na memória dos brasileiros foi Seu Chalita, do seriado "Tapas & Beijos". No programa, Flávio contracenava com Erico Bras, que também lamentou a partida do amigo. "Perdi hoje um amigo, um colega de cena,um mestre", exclamou o ator. 
O dramaturgo Walcyr Carrasco deixou o registro, desejando força à família e afirmou que o ator era um querido. 
Bruno Gagliasso dedicou muitas palmas ao ator. "Meu amigo foi descansar desse mundo estranho", afirmou. 

Confira outras reações dos artistas à morte de Flavio Migliaccio:

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Toda minha admiração e carinho... Até já, mestre Flávio Migliaccio!

Uma publicação compartilhada por Caio Blat (@caio_blat) em

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