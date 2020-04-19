Festival seleciona artistas para apresentações online com direito a cachê

O Festival UP! começa neste domingo (19) prometendo mostrar mais de mil atrações até julho Crédito: Pixabay

A cultura, cada vez mais, aposta na popularidade da internet para atrair a atenção do público em tempos de quarentena e isolamento social, por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus. A ordem do dia é ficar em casa!

Embarcando no ditado "o artista vai aonde o povo está", o Festival UP! começa neste domingo (19), com a proposta de atrair mais de mil artistas em atrações culturais exibidas nas redes sociais. A ideia é ousada: três meses de programação, com apresentações diárias.

Serão cinco áreas contempladas: Música, Teatro, Dança, Literatura e Humor. Qualquer pessoa com alma de artista pode participar da empreitada, portanto, embarque nessa oportunidade de mostrar o seu trabalho! Para entrar na programação, basta publicar conteúdos próprios no YouTube e, em seguida, fazer a inscrição pelo site do evento , realizado pelo Instituto Ekloos com patrocínio da Vale.

As inscrições vão até o dia 12 de julho para oa interessados. Mas, se você é apenas espectador, pode conferir os materiais já enviados e selecionados pela curadoria na página do festival no YouTube

SELEÇÃO

Curadores definirão se o conteúdo disponível está apto a participar. Para cada vídeo aprovado, o artista receberá um cachê de R$ 300. Personalidades também podem embarcar na ideia, enviando o material de forma voluntária e gratuita. O Festival será aberto ao público no dia 19, às 14h, e ficará disponível até 13 de julho.

Performances de dança também poderão participar do Festival UP! Crédito: Pixabay

O objetivo do Festival UP! é claro: "dar um up" (literalmente) na situação dos artistas, principalmente os não profissionais, possibilitando que sejam remunerados pela criação de conteúdos e que o público possa usufruir do material para o seu entretenimento. Uma junção do digital com a cultura e o social.