Festival Fico Em Casa ES chega a sua 2ª edição a partir desta sexta (17)

O Festival Fico Em Casa ES teve tão boa repercussão que terá uma segunda edição. De sexta (17) a domingo (19), mais de cem artistas vão se apresentar ao vivo pelo Instagram, com algumas apresentações sendo retransmitidas no perfil oficial do evento.
Entre as áreas culturais que estarão sendo contempladas, além da música, o Fico Em Casa ES contará também com ilustração, dança, poesia e contação de histórias. A diversidade artística será então garantida pela programação heterogênea.
Renato Casanova, Felype Frazão, Fred da banda Macucos, Rony Said, Juanne Vailant, Jordan Fernandes e Evandro Vieira são apenas alguns dos nomes reunidos na nova edição. O sambista Fábio Pinel é outro nome que está na lista e promete apresentar neste sábado (18), a partir das 18h45, o repertório de sambas gravados em seu álbum de estreia, "O Dom de Cantar".
APOIO COM COUVERT
A professora e organizadora do festival, Sandrinha Oliveira comentou que o projeto é uma via de mão dupla, levando cultura aos que estão em casa e auxílio aos participantes, Eles poderão ser ajudados, uma vez que ficará disponível o couvert virtual, a cargo da audiência, via PicPay do próprio artista", explicou Oliveira.
Nesse processo, o perfil do festival serve de plataforma de divulgação, multiplicando e pulverizando os trabalhos dos inscritos. Tendo como foco a valorização dos artistas locais, o festival funciona como uma rede de solidariedade para estes que terão mais dificuldade de passar por este período de pandemia.
Confira a programação completa:
- FESTIVAL FICA EM CASA ES
- A partir das 16h, no perfil do Instagram de cada um dos artistas. De 17 a 19 de abril.
- SEXTA-FEIRA (17 DE ABRIL)
- 16h- GAB KRUGER @krugergab (contação de história)
- 16h10- Sofia Iothi e Loloh @sofia_iothi Amorim (dança)
- 16h20- Azinza Binah @azinzabinah (dança)
- 16h30- Verso livre @versolivre_oficial (poesia)
- 16h40- Grasiella Moraes @grasiella.moraes (artes visuais)
- 16h50- Winny Rocha @winny.rocha (teatro)
- 17h- Anderson Lima @andersonlimaator (performance teatral)
- 17h10- Jasmim Schulz @trupe.enare (contação de história)
- 17h20- Raquel Falk @raquelfalk_art (artes visuais)
- 17h30- Xandim @xandim_ (música)
- 17h30- Dani Moraes @danimoraesmusic (música)
- 17h55- Ariana @arianacanta14 (música)
- 17h55- Anfrisio Lima @afrisiolima (música)
- 18h20- Beto Pinheiro @soubetopinheiro (música)
- 18h20- Gabriel Abaurre @gamaral (música)
- 18h45- Felipe Nannadorf @felipenannadorf (música)
- 18h45- Renata Fonseca @renataemcanto (música)
- 19h10- Jr Bocca @jrbocca (música)
- 19h10- Fabio Carvalho @fabiocarvalhobrasil (música)
- 19h35- Sheep & Parafina @sheep_parafina (música)
- 19h35- Mandalla roots @mandallaroots (música)
- 20h- Rubens Netto @bandarubensnetto (música)
- 20h- SambAdm @sambadm (música)
- 20h25- Bruno Medeiros @brunoderengo (música)
- 20h25- Preto Pires @pretopires (música)
- 20h50- Anderson Ventura @venturamusical (música)
- 20h50- Roque Alves @roquealvesjunior (música)
- 21h15- In-Versão Brasileira @inversao_brasileira (música)
- 21h15- FUSION DUB @fusiondubrecords (música)
- 21h40- Rony Said @ronysaidoficial (música)
- 21h40- Léo Morais @leomoraismusic (música)
- 22h05- Banda Tramanda @bandatramandaoficial (música)
- 22h05- Dj Sista Ilú @djsistailu (música)
- 22h30- Dj Chapola @chapolin_undergroundfunkers (música)
- 22h30- Tati Azevedo @tatiazevedooficial (música)
- 22h55- Paulo Borges PH @pauloborgesphoficial (música)
- SÁBADO (18 DE ABRIL)
- 16h- Afonso Evo @afonsoevo (artes visuais)
- 16h10- Lelete Landim @historiaslelete (contação de história)
- 16h20- Isabella Mariano @corteslentos (poesia)
- 16h30- Evandro Vieira @eevandroovieiraa (artes visuais)
- 16h40- Rovilson Santana @rovilsonsantana (teatro)
- 16h50- Tio Binho @tiobinhorecreaçaoeeventos (Entretenimento infantil)
- 17h- Fernando Queiroz @_ferqueiroz (dança)
- 17h10- Vitor Miguel @v.m_anarchy (Poesia)
- 17h20- Henrique Pariz Filho @palavrasmarginas_es (poesia)
- 17h30- Labo B @diegobiazatti (música)
- 17h30- Douglas Lopes @douglg (música)
- 17h55- Daniel Barreto @danielbarretomusico (música)
- 17h55- Nathy Bravim @nathybravimrocha (música)
- 18h20- Douglas Richa @douglas.richa (música)
- 18h20- Jennifer @oficialjennifer (música)
- 18h45- Fábio Pinel @fabio.pinel (música)
- 18h45- Paulão do Cavaco @paulaodocavaco (música)
- 19h10- Michele Freire @michelefreireoficial (música)
- 19h10- Brunu O Chico @brunoochico (música)
- 19h35- Jura Fernandes @jurafera (música)
- 19h35- Evandro e Raniery @evandroeraniery (música)
- 20h- Raya @rayacarrara (música)
- 20h- Jefinho Faraó @jefinhofaraoficial (música)
- 20h25- Marco Cypreste @cypretemarco (música)
- 20h25- Izar @listentoizar (música)
- 20h50- Diego Comum @diegocomum23 (música)
- 20h50- HAPINO @hapinomc (música)
- 21h15- Lady Steel @bandaladysteel (música)
- 21h15- Tiago Set @tiagoset (música)
- 21h40- Vallane @vallane_oficial (música)
- 21h40- Zulu Dj NattyDread @casadabarao (música)
- 22h05- Jhonatan Pinheiro @pinheiro_jhonatan (música)
- 22h05- Denisson Nunes @denissonnunes (música)
- 22h30- Alexandre Di Paulo @alexdi_paulo (música)
- 22h30- Tamara Rocha @tamararochacantora (música)
- 22h55- Verso livre @versolivre_oficial (poesia)
- DOMINGO (19 DE ABRIL)
- 16h- Jordan Fernandes @jordandanca (dança)
- 16h10- Elis Gonçalves @elissangelaamonico (poesia)
- 16h20- JESUS, Rodrigo @universoperiferico (poesia)
- 16h30- Poeta Matheus @viagem_poetika (poesia)
- 16h40- Júlia Del Fiume @juliadelfiume (teatro)
- 16h50- Willian Rodrigues @circoteatrocapixaba1 (poesia)
- 17h- Cássia Capellini @cassiacapellini (teatro)
- 17h10- Billih Bantus @billihbanutus (artes visuais)
- 17h20- Juane Vaillant @juliavaillant (poesia)
- 17h30- Andy Praga @andypraga (artes visuais)
- 17h40- Verônica @veronica.gomes (teatro)
- 17h50- Vini Sayos @vinisayos (dança)
- 18h- Dibandejah @dibandejah (música)
- 18h- Gabriel Felipe @eusougf (música)
- 18h25- Marcus Rauta @marcusrautaoficial (música)
- 18h25- Lucas Miranda @ohlucasmiranda (música)
- 18h50- Projeto 13 Cordas @isaiascsviolao (música)
- 18h50- Sandro Castro @sandrocastromusic (música)
- 19h15- Vinicius Moraes @thevinymoraes (música)
- 19h15- Meia Luz @meialuzoficial (música)
- 19h40- Fred Macucos @fredmacucos (música)
- 19h40- Alex Salles @alexsallesoficial1 (música)
- 20h05- Renato Casanova @rntcasanova (música)
- 20h05- João Bernardo @ojoaobernardooficial (música)
- 20h30- Marcelo Reis @cantormarceloreis (música)
- 20h30- Raul Mesquita @raul.mesquita (música)
- 20h55- Gustavo Bride @gustavobride (música)
- 20h55- Gildson Santos @gildsonsantos_oficial (música)
- 21h20- Comper @compermusics (música)
- 21h20- Leka Rodrigues @cantoralekarodrigues (música)
- 21h45- Jhon Poul e Banda Raiz Nativa @bandaraiz.nativaoficial (música)
- 21h45- Comanche Selectah @comanchebotasom (música)
- 22h10- Kdmus @kdmus.oficial (música)
- 22h10- José @jose.violao (música)
- 22h35- Dante Augusto @dan__te (música)
- 22h35- Testinha @testinhatst (música)
- 23h- Luri (música)