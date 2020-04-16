Arte, música e literatura

Festival Fico Em Casa ES chega a sua 2ª edição a partir desta sexta (17)

O evento live contou com 160 artistas capixabas em sua primeira edição e agora traz mais 100 participantes
Redação de A Gazeta

16 abr 2020 às 13:50

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 13:50

Casanova Crédito: Divulgação/ Lúcia Marins
O Festival Fico Em Casa ES teve tão boa repercussão que terá uma segunda edição. De sexta (17) a domingo (19), mais de cem artistas vão se apresentar ao vivo pelo Instagram, com algumas apresentações sendo retransmitidas no perfil oficial do evento. 
Entre as áreas culturais que estarão sendo contempladas, além da música, o Fico Em Casa ES contará também com ilustração, dança, poesia e contação de histórias. A diversidade artística será então garantida pela programação heterogênea.
Renato Casanova, Felype Frazão, Fred da banda Macucos, Rony Said, Juanne Vailant, Jordan Fernandes e Evandro Vieira são apenas alguns dos nomes reunidos na nova edição.  O sambista Fábio Pinel é outro nome que está na lista e promete apresentar neste sábado (18), a partir das 18h45, o repertório de sambas gravados em seu álbum de estreia, "O Dom de Cantar".

APOIO COM COUVERT

A professora e organizadora do festival, Sandrinha Oliveira comentou que o projeto é uma via de mão dupla, levando cultura aos que estão em casa e auxílio aos participantes, Eles poderão ser ajudados, uma vez que ficará disponível o couvert virtual, a cargo da audiência, via PicPay do próprio artista", explicou Oliveira.
Nesse processo, o perfil do festival serve de plataforma de divulgação, multiplicando e pulverizando os trabalhos dos inscritos. Tendo como foco a valorização dos artistas locais, o festival funciona como uma rede de solidariedade para estes que terão mais dificuldade de passar por este período de pandemia.
Confira a programação completa: 

