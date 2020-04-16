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Quarentena

Festival promove lives com Tunico da Vila, Carlinhos de Jesus e Edu Henning

Casa de todos os Ritmos contará com workshop e shows transmitidos pelo Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 10:40

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 10:40

Carlinhos de Jesus, Geovane Bento e Edu Henning
Carlinhos de Jesus, Geovane Bento e Edu Henning são convidados do projeto Crédito: Montagem/ Reprodução Facebook
O Festival Brasil de Todos os Ritmos (FBTR) é um projeto voltado para artistas independentes e ocorrerá no mês de agosto em Vitória, tendo sido adiado em virtude da pandemia. Ele contará com workshop, concurso cultural e espetáculo com gravação de DVD, sendo aberto ao público. No entanto, enquanto a nova data não chega, seguindo a onda de atrações online promovidas em diferentes áreas,  o FBTR está desenvolvendo conteúdo live, por meio do perfil de Instagram @festivalbtr. Sendo assim, sua versão digital foi nomeada "Casa de Todos os Ritmos".
A programação foi intensificada a partir da quarta-feira (15), com o estrategista fonográfico Geovane Bento falando sobre a construção de uma carreira artística. Até o final de maio, a organização quer promover entretenimento com música e palestras sobre empreendedorismo musical.
Nesta quinta-feira (16), no comando da transmissão ao vivo estará o jornalista Edu Henning, a partir das 14h. Dessa vez, contará com o concurso cultural Novos Brasis, recebendo alunos da rede pública estadual como participantes.
Na sexta-feira (17), a música será garantida pelo sambista Tunico da Vila, às 17h, sendo apresentados pelo dançarino Carlinhos de Jesus. Enquanto no sábado (18), o show reunirá Juliana Gorito, tocando pop rock, e Felipe Alcântara, levando forró aos quarentenados. Os músicos são dois dos participantes do espetáculo do festival físico, este reunirá no total 11 artistas de diferentes ritmos e estados, tendo as cantoras Flavinha Mendonça e Michele Freire representando o Espírito Santo.
Vale ressaltar que as lives sobre empreendedorismo artístico, com Geovane Bento, seguem até o final de maio, sempre às quartas-feiras.  O estrategista fonográfico receberá um convidado diferente a cada semana. Já as outras lives também continuarão acontecendo, com Edu Henning apresentando às quintas, Carlinhos de Jesus às sextas e show das duplas de artistas aos sábados. Confira abaixo a programação dessa semana abaixo. 

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  • FESTIVAL BRASIL DE TODOS OS RITMOS
  • No perfil de Instagram @festivalbtr 

  • 16 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA)
  • Às 14h, concurso cultural Novos Brasis, com apresentação de Edu Henning e participação de alunos da rede pública.
      
  • 17 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA)
  • Às 17h, show  de Tunico da Vila, com apresentação de Carlinhos de Jesus.

  • 18 DE ABRIL (SÁBADO)
  • Às 17h, com show de Juliana Gorito, tocando pop rock, e Felipe Alcântara, com forró. 

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