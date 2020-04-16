Atitude 67 lança Luau em quarentena e planeja live: Pensar positivo

Dono do hit "Cerveja de Garrafa", o Atitude 67 lança "Luau" Crédito: Timothy Oliveira

Atitude 67 é um retrato de como têm sido os dias do brasileiro na última semana. Dividindo a mesma casa, os integrantes do grupo estão convivendo 24h por dia juntos em meio à quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus . Nesse meio tempo, aproveitam as horas a mais para fazer novas composições (praticamente todos compõem, também) e pensar em novas formas de se reinventar no mundo da arte.

Seguindo a linha de outros colegas de banda, os músicos pensam em promover uma live pelas plataformas digitais, mas estão tomando o mesmo cuidado que levou Anitta a desistir da transmissão ao vivo . Eles não querem envolver muita equipe para a operação e estudam a melhor forma de levar música para os fãs sem prejudicar ninguém.

Têm vários pedidos do nosso público para que a gente faça uma live, que é a única forma de continuar levando a música até eles. Para nós é uma alegria muito grande, mas tudo tem que ser feito com responsabilidade. Temos soltado vários conteúdos e vamos continuar fazendo isso, diz Pedrinho Pimenta, em entrevista exclusiva ao Divirta-se.

"A gente tem aproveitado o momento para produzir bastante, compor, e estamos pensando em vários projetos futuros. Pensamos em uma live, pensamos em Saideira, que é uma label nossa, mas sem data" Pedrinho Pimenta - Atitude 67

O grupo também acaba de lançar Luau em pleno isolamento social. Trata-se de EP com três regravações e uma faixa inédita que, na verdade, é a terceira parte de um projeto maior gravado no fim do ano passado. As duas primeiras partes se chamam "Label" e "Sunset". No Spotify, por exemplo, uma as canções de "Luau" tem até mais de 90 mil plays com poucos dias após ser disponibilizada.

A mensagem da produção, que agora se apresenta como uma proposta para ouvir em casa, é a de promover paz e amor no mundo. O mesmo eles querem fazer com a live que estão programando ainda sem data definida. É uma experiência nova porque não podemos fazer show, mas podemos continuar levando nossa mensagem, que é amor, paz e alegria, fala o músico.

Pensando positivo que o grupo vê que a recuperação do mercado musical será rápida após a pandemia. "A gente sabe que vai demorar para as pessoas quererem estar em um show, mesmo pós-pandemia, mas acho que temos que pensar positivo. E logo, logo estaremos todos juntos".

Durante o bate-papo, Pedrinho também entregou as inspirações para a musicalidade atual do Atitude 67, além de novidades da carreira e detalhes da vida na quarentena. Confira a entrevista abaixo.