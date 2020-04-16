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Música

Atitude 67 lança Luau em quarentena e planeja live: Pensar positivo

Grupo está isolado e aproveitando a quarentena para compor novas músicas; com EP recém-lançado, Atitude 67 também quer live para entreter fãs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 10:05

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 10:05

O grupo Atitude 67
Dono do hit "Cerveja de Garrafa", o Atitude 67 lança "Luau" Crédito: Timothy Oliveira
Atitude 67 é um retrato de como têm sido os dias do brasileiro na última semana. Dividindo a mesma casa, os integrantes do grupo estão convivendo 24h por dia juntos em meio à quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus. Nesse meio tempo, aproveitam as horas a mais para fazer novas composições (praticamente todos compõem, também) e pensar em novas formas de se reinventar no mundo da arte.
Seguindo a linha de outros colegas de banda, os músicos pensam em promover uma live pelas plataformas digitais, mas estão tomando o mesmo cuidado que levou Anitta a desistir da transmissão ao vivo. Eles não querem envolver muita equipe para a operação e estudam a melhor forma de levar música para os fãs sem prejudicar ninguém.
Têm vários pedidos do nosso público para que a gente faça uma live, que é a única forma de continuar levando a música até eles. Para nós é uma alegria muito grande, mas tudo tem que ser feito com responsabilidade. Temos soltado vários conteúdos e vamos continuar fazendo isso, diz Pedrinho Pimenta, em entrevista exclusiva ao Divirta-se.
"A gente tem aproveitado o momento para produzir bastante, compor, e estamos pensando em vários projetos futuros. Pensamos em uma live, pensamos em Saideira, que é uma label nossa, mas sem data"
Pedrinho Pimenta - Atitude 67
O grupo também acaba de lançar Luau em pleno isolamento social. Trata-se de EP com três regravações e uma faixa inédita que, na verdade, é a terceira parte de um projeto maior gravado no fim do ano passado. As duas primeiras partes se chamam "Label" e "Sunset". No Spotify, por exemplo, uma as canções de "Luau" tem até mais de 90 mil plays com poucos dias após ser disponibilizada.
A mensagem da produção, que agora se apresenta como uma proposta para ouvir em casa, é a de promover paz e amor no mundo. O mesmo eles querem fazer com a live que estão programando ainda sem data definida. É uma experiência nova porque não podemos fazer show, mas podemos continuar levando nossa mensagem, que é amor, paz e alegria, fala o músico.
Pensando positivo que o grupo vê que a recuperação do mercado musical será rápida após a pandemia. "A gente sabe que vai demorar para as pessoas quererem estar em um show, mesmo pós-pandemia, mas acho que temos que pensar positivo. E logo, logo estaremos todos juntos".
Durante o bate-papo, Pedrinho também entregou as inspirações para a musicalidade atual do Atitude 67, além de novidades da carreira e detalhes da vida na quarentena. Confira a entrevista abaixo.

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Como definem Luau e como foi o processo de produção da obra?

Na verdade faz parte de um projeto que a gente gravou, um DVD de outubro do ano passado, e a gente dividiu em partes, em EPs. E esse é mais um EP. A gente lançou o primeiro, que foi o Label, o segundo que foi Sunset, e agora é o Luau. O processo de produção a gente acompanha e faz junto do Dudu Borges, das músicas, como nós seis moramos juntos, compomos junto e a gente escolhe músicas para cada momento desse e fazemos toda a parte de criação juntos. Foi bem satisfatório, estamos felizes, esperamos que todos curtam muito.

De onde veio a inspiração?

Cada um gosta de um estilo musical e todos compõem. Isso agrega muito, porém cada hora sai uma música de um estilo (risos). Com Luau, adaptamos algumas coisas que nós tínhamos para esse momento mais calmo, mais relax. Com isso, estamos dividindo o trabalho para encaixar todas nossas composições.

Falando de inspirações, que marca da musicalidade de vocês está mais presente no trabalho?

Eu acho que esse é um trabalho bem mais relax, aquele som ambiente calmo e que a gente faz de uma forma mais orgânica, sem muito elemento. Nosso som tem pitada de rap, reggae e até do eletrônico. A gente encaixa isso na nossa própria sonoridade. Nosso produtor consegue agregar bastante e o Luau vem sem muitos desses elementos extras, é um som mais puro.

E tem alguma mensagem em especial que pretendem passar?

Acho que nossa mensagem sempre é amor, alegria, que a gente sempre tenta colocar nas letras. E que isso ajude a acalmar os corações das pessoas neste momento de pandemia. Sabemos que é um momento difícil, mas que tudo vai passar. Só precisamos ter um pouco de calma.

Estão lançando algo em quarentena. Qual é a experiência e expectativa?

É sempre difícil, estamos vivendo uma pandemia mundial. A gente vem tentando levar um pouco de amor e alegria para as pessoas. É uma experiência nova, porque não podemos fazer show, mas podemos continuar levando nossa mensagem, que é amor, paz e alegria.

Já estão sentindo o impacto do isolamento? Como será daqui para frente para o Atitude 67?

Acho que sim, o showbiz é um dos mais afetados. Vivemos de show, de levar a música para as pessoas e para isso temos que ter a aglomeração, as pessoas tem que ir ao show, e não dá para fazer isso no momento. Nossa fonte de renda principal é essa. Mas acreditamos que isso tudo vai passar, que a gente tem que viver esse momento e tavez se reinventar. A gente não sabe como fazer isso, estamos buscando algumas coisas, algumas ideias, mas a gente acha que logo, logo vai passar e a gente vai poder voltar a levar alegria para o povo nos shows.

O que têm feito nesse período de isolamento?

A gente tem aproveitado o momento para produzir bastante, compor, e estamos pensando em vários projetos futuros. Pensamos em uma live, pensamos em Saideira, que é uma label nossa, mas sem data. É um show bem comprido, de até 3h, mas estamos pensando em toda a logística e logo passaremos os detalhes para o pessoal.

E como ficou o cronograma de 2020 diante do isolamento?

O que tínhamos programado, grande parte está tendo sequência, que é lançar o que já estava gravado, como estamos fazendo agora com Luau. Logo que passar tudo isso, vamos continuar os trabalhos, a gente tem bastante coisa para fazer, mas não podemos falar nada ainda. Mas têm várias novidades vindo aí.

E os fãs estão fazendo mais contato nesse período? Como está a estratégia de comunicação de vocês pela web?

Têm vários pedidos do nosso público para que a gente faça uma live, que é a única forma de continuar levando a música até eles. Para nós, é uma alegria muito grande, mas tudo tem que ser feito com responsabilidade. Temos soltado vários conteúdos e vamos continuar fazendo isso.

E o que acham que o isolamento trará no período pós-quarentena? Recuperação musical será rápida? Mercado da música vai conseguir absorver todos os eventos, incluindo remarcados?

É uma pergunta difícil. A gente sempre pensa positivo, acho que isso vai passar rápido, e a gente está tentando fazer o nosso. Remarcar, colocar isso na agenda para cumprir tudo que foi desmarcado... A gente sabe que vai demorar para as pessoas quererem estar em um show, mesmo pós-pandemia, mas acho que temos que pensar positivo. E logo, logo estaremos todos juntos.

Têm alguma mensagem para os fãs?

Estamos sentindo muita saudade, logo vamos estar juntos, pedimos para que todos fiquem em casa e respeitem esse momento para superarmos o mais rápido possível. Muito amor e paz no coração, que logo estaremos juntos no show.

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