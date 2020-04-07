Anitta diz que não fará live para fãs durante quarentena

Crédito: Fernando Maia/Riotur

A cantora Anitta , 27, brincou em suas redes sociais sobre só saber "comer, comer e comer" durante a quarentena devido à pandemia do novo coronavírus . Em contato com os fãs, ela ainda falou sobre o fato de não fazer shows em formato de live neste período.

Segundo ela, seria necessário fazer algo muito produzido e, assim, colocar mais gente em sua casa, o que poderia ser encarado de uma forma errada pelas pessoas. As recomendações agora são para evitar aglomerações e promover o isolamento social.

"Não dá para fazer uma live maravilhosa, com cenário e luz, sem ter uma equipe coordenando isso, com transmissão. E se eu chamar pessoas, vão acabar com a minha raça. Tudo bem quem chamou. Cada um nessa quarentena acredita no que acredita", disse Anitta.

Ela disse que até cogitou fazer uma transmissão de um modo simples, apenas com o próprio celular e com a luz da casa, mas afirmou temer a repercussão. "Se eu fizer do jeito que dá para fazer, sozinha em casa, vão falar que foi mais sem graça do que o dos outros. Então, é melhor não fazer. Melhor ficar aqui e, quando puder voltar a fazer show, eu volto a fazer show", comentou ela, que também disse que talvez 'ataque de DJ'.