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Sem aglomeração

Anitta diz que não fará live para fãs durante quarentena

Segundo ela, seria necessário fazer algo muito produzido e, assim, colocar mais gente em sua casa, o que poderia ser encarado de uma forma errada pelas pessoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 08:13

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 08:13

Anitta durante seu bloco no Rio de Janeiro
  Crédito: Fernando Maia/Riotur
A cantora Anitta, 27, brincou em suas redes sociais sobre só saber "comer, comer e comer" durante a quarentena devido à pandemia do novo coronavírus. Em contato com os fãs, ela ainda falou sobre o fato de não fazer shows em formato de live neste período.
Segundo ela, seria necessário fazer algo muito produzido e, assim, colocar mais gente em sua casa, o que poderia ser encarado de uma forma errada pelas pessoas. As recomendações agora são para evitar aglomerações e promover o isolamento social.
"Não dá para fazer uma live maravilhosa, com cenário e luz, sem ter uma equipe coordenando isso, com transmissão. E se eu chamar pessoas, vão acabar com a minha raça. Tudo bem quem chamou. Cada um nessa quarentena acredita no que acredita", disse Anitta.
Ela disse que até cogitou fazer uma transmissão de um modo simples, apenas com o próprio celular e com a luz da casa, mas afirmou temer a repercussão. "Se eu fizer do jeito que dá para fazer, sozinha em casa, vão falar que foi mais sem graça do que o dos outros. Então, é melhor não fazer. Melhor ficar aqui e, quando puder voltar a fazer show, eu volto a fazer show", comentou ela, que também disse que talvez 'ataque de DJ'.

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"Posso fazer live de malhar, mas show vou ficar devendo. Prefiro evitar essa fadiga. Se eu fizer não produzida, não vai dar tanta gente assistindo, vão falar mal. E se eu fizer produzida, vai ter um monte de equipe e vão falar que chamei um monte de equipe", concluiu.

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